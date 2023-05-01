Еще на 11 маршрутах Rīgas satiksme вводится посадка через переднюю дверь

Посадка через переднюю дверь организована на 11-м, 27-м и 35-м троллейбусных маршрутах и на 7-м, 9-м, 23-м, 26-м, 32-м, 44-м, 55-м и 58-м автобусных маршрутах.

Выход из этих транспортных средств будет осуществляться через среднюю и заднюю двери.

Для пассажиров с детскими колясками и людей на инвалидных колясках посадка будет осуществляться через средние двери.

Проезд на этих маршрутах должен быть зарегистрирован на валидаторе э-талонов рядом с кабиной водителя, а пассажиры с кодовым билетом должны оплатить проезд еще до посадки в транспортное средство и предъявить водителю подтверждение на телефоне.

Основная цель посадки через переднюю дверь - уменьшение количества безбилетных пассажиров в общественном транспорте столицы. С 1 февраля такой порядок уже был введен на 19 маршрутах, и, согласно статистике, количество регистраций поездок на этих маршрутах увеличилась на 24% в будние дни и на 33% в выходные.