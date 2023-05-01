Что известно о новом массированном обстреле Украины российскими ракетами - втором за три дня

"Враг атаковал ракетами. Семь из них военные воздушного командования "Восток" сбили. Но есть и попадание", - написал ночью в телеграм-канале глава Днепропетровской области Сергей Лысак.

Лысак сообщил, что на одном из промышленных предприятий города начался пожар, который вскоре был потушен. Глава администрации добавил, что "в жилом районе повреждено 19 многоэтажек, 25 частных домов, шесть учреждений школьного и дошкольного образования, пять магазинов", также получили повреждения несколько десятков домов в других районах.

По словам Лысака, в Павлограде в результате попадания ракеты 34 человека получили ранения, в том числе трое детей, самой младшей девочке из которых восемь лет. По данным Лысака, две женщины 45 и 55 лет оказались в реанимации.

Нападение на Киев

Позднее во многих частях Украины заработали сирены воздушной тревоги, в том числе в Киеве, где сигнал зазвучал в 4 утра и продлился около трех часов.

Как сообщила администрация украинской столицы, российские силы ночью атаковали город ракетами и беспилотными летательными аппаратами, и все выпущенные по столице ракеты сбили.

Посол Великобритании в Украине Милинда Симмонс во время отбитого нападения на Киев написала в твиттере: "Сейчас на улице шумно. Судя по звуку, похоже, что украинской ПВО приходится усиленно работать в ответ на "первомайский будильник" России".