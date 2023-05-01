Видео ⟩ Дрон заснял момент, как пропавшего ребенка нашли посреди поля

События развернулись в минувшие выходные в Элленсбурге, штат Вашингтон. Трехлетняя девочка незаметно ушла, а затем исчезла.

Родители немедленно сообщили в местную полицию и экстренные службы. Начались поиски девочки.

В поисках использовался беспилотник. С его помощью также удалось запечатлеть момент, когда удалось найти девочку практически в чистом поле.

Видео воссоединения было распространено несколькими зарубежными СМИ.

Drone captures moment lost child is foundhttps://t.co/baRb56u1PSpic.twitter.com/gxI3NOzJrf — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) May 1, 2023