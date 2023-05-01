Видео ⟩ Дрон заснял момент, как пропавшего ребенка нашли посреди поля

Семье в США удалось найти свою трехлетнюю дочь, которая заблудилась посреди открытого поля, сообщает TV3 Ziņas со ссылкой на BBC.
События развернулись в минувшие выходные в Элленсбурге, штат Вашингтон. Трехлетняя девочка незаметно ушла, а затем исчезла.
Родители немедленно сообщили в местную полицию и экстренные службы. Начались поиски девочки.
В поисках использовался беспилотник. С его помощью также удалось запечатлеть момент, когда удалось найти девочку практически в чистом поле.
Видео воссоединения было распространено несколькими зарубежными СМИ.
Drone captures moment lost child is foundhttps://t.co/baRb56u1PSpic.twitter.com/gxI3NOzJrf— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) May 1, 2023
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