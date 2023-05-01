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Видео ⟩ Дрон заснял момент, как пропавшего ребенка нашли посреди поля

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Момент поиска пропавшей девочки
Момент поиска пропавшей девочки Фото: Скриншот с TV3 Ziņas

Семье в США удалось найти свою трехлетнюю дочь, которая заблудилась посреди открытого поля, сообщает TV3 Ziņas со ссылкой на BBC.

События развернулись в минувшие выходные в Элленсбурге, штат Вашингтон. Трехлетняя девочка незаметно ушла, а затем исчезла.

Родители немедленно сообщили в местную полицию и экстренные службы. Начались поиски девочки.

В поисках использовался беспилотник. С его помощью также удалось запечатлеть момент, когда удалось найти девочку практически в чистом поле.

Видео воссоединения было распространено несколькими зарубежными СМИ.

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