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Видео ⟩ Школьник не понимает, почему ему снова надо сдавать госэкзамены

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Надпись "Идет экзамен"
Надпись "Идет экзамен" Фото: Lita Krone/LETA

Учащийся Лиепайского государственного техникума сдал централизованные экзамены, но окончить учебное заведение ему не удалось, так как юноша бросил учебу за пару месяцев до конца года. По этой причине подросток попал в неприятную ситуацию, сообщает программа Bez tabu.

Не окончив техникум, Нил возвратился в родной город и поступил в среднюю школу на так называемую вечернюю смену.

Вскоре после этого юноша узнал, что ему придется пересдавать централизованные экзамены.

Причина - предыдущие сертификаты не действительны.

Представитель Государственного центра содержания образования (VISC) Нормунд Речс рассказал программе, что школьник должен найти решение, чтобы окончить учебное заведение, которое он бросил.

В Лиепайском государственном техникуме пояснили программе, что перевод Нала в другую школу был сделан в очень неудачный момент, когда в систему образования Латвии вносятся изменения.

Если бы Нил продолжил обучение в другом профессиональном учебном заведении вместо вечерней школы, то ему бы не пришлось повторно сдавать централизованные экзамены.

Видео: Сюжет программы Bez tabu (на латышском языке)

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