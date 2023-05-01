Видео ⟩ Школьник не понимает, почему ему снова надо сдавать госэкзамены

Не окончив техникум, Нил возвратился в родной город и поступил в среднюю школу на так называемую вечернюю смену.

Вскоре после этого юноша узнал, что ему придется пересдавать централизованные экзамены.

Причина - предыдущие сертификаты не действительны.

Представитель Государственного центра содержания образования (VISC) Нормунд Речс рассказал программе, что школьник должен найти решение, чтобы окончить учебное заведение, которое он бросил.

В Лиепайском государственном техникуме пояснили программе, что перевод Нала в другую школу был сделан в очень неудачный момент, когда в систему образования Латвии вносятся изменения.

Если бы Нил продолжил обучение в другом профессиональном учебном заведении вместо вечерней школы, то ему бы не пришлось повторно сдавать централизованные экзамены.

Видео: Сюжет программы Bez tabu (на латышском языке)