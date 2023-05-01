Postimees в Украине ⟩ Тела и свадебные платья: будни Ирины, работающей в морге

Сейчас в морге Ирины пять покойников. Пожилой мужчина лежит на помосте для покойников, гроб для него уже готов. Ирина вложила связку ключей между его скрещенными пальцами. Это ключи от квартиры покойного, которые получают от него родственники.

Платье невесты готово. Фото: Vahur Laiapea

Это может показаться преувеличением, но я чувствую, что Ирина не только заботится об усопших, но и оберегает их. Она говорит о них ласково, с уважением. Мы стоим и разговариваем рядом с телом старика. Рука Ирины ненадолго скользит по телу и одежде умершего. Она как будто утешает и успокаивает его.

"Я всегда прощаюсь с теми, кого забирают. Всегда желаю, чтобы там, на другой стороне, у них все было хорошо. Чтобы земля была пухом", - сказала Ирина.