Фото ⟩ Протесты во Франции: полиция арестовала почти 300 человек

Премьер-министр Франции Элизабет Борн осудила насилие как неприемлемое во время протестов, выражающих гнев по поводу пенсионной реформы ее правительства.

"Во многих французских городах этот Первомай был моментом ответственной мобилизации и решимости. Сцены насилия во время демонстраций тем более неприемлемы", - написала премьер-министр в Twitter.

По данным министерства внутренних дел, по всей Франции протестовали около 782 тыс. человек, в том числе 112 тыс. в Париже. Профсоюз CGT заявил, что 2,3 миллиона протестующих вышли на улицы по всей Франции, в том числе 550 тысяч в столице.

Активность людей была значительно выше, чем на 1 мая прошлого года, но меньше, чем на крупнейших акциях протеста против пенсионной реформы в этом году.

В Париже радикальные протестующие забрасывали полицию различными предметами и разбивали окна предприятий, в том числе банков и агентов по недвижимости, но полиция ответила слезоточивым газом и водометами.

В Тулузе и Нанте полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.