New York Times: повешенный в Иране чиновник действительно был британским агентом, разоблачить его помогла Россия

Однако, подобно многим иранским чиновникам, Акбари завел целый ряд бизнесов за рубежом. Если верить иранским официальным заявлениям, МИ6 заплатила ему около 2 млн фунтов стерлингов.

В 2008 году Акбари ушел на пенсию с поста замминистра, но сохранил пост советника Шамхани. С этого времени он начал регулярно ездить за границу, в том числе в Великобританию.

В 2010 году он перенес в Лондоне сердечный приступ (в видеозаписях на допросах он говорил, что инсценировал приступ, чтобы остаться в Соединенном Королевстве дольше), в последующие годы обосновался там, жил на доходы от своих компаний и получил британское гражданство. При этом он продолжал ездить в Иран.

Как его раскрыли и что стало известно о роли в этом России?

Впервые Акбари заподозрили в шпионаже в 2008 году незадолго до отставки. Он четыре месяца провел под арестом, однако ни в чем не сознался, а его многочисленные союзники были уверены в его лояльности, рассказали его родственники.

Его освободили, дело позже закрыли и позволили ему свободно выезжать за границу.

В 2019 году Акбари в очередной раз приехал в Иран из Лондона. По словам его брата, экс-чиновника попросил срочно приехать сам Шамхани.

Через несколько дней после приезда Акбари вызвали в Министерство разведки, где после нескольких допросов арестовали.

Два иранских источника New York Times, связанных с Корпусом стражей Исламской революции, рассказали, что к тому времени в Тегеране установили, что именно Акбари раскрыл западным спецслужбам информацию о Фордо, и это якобы подтвердила российская разведка. "Неясно, как Россия, близкий союзник Ирана, обнаружила эту информацию", - оговаривается газета.

В январе иранские власти впервые официально объявили о раскрытии шпиона и о том, что он приговорен к смертной казни. Тогда же были показаны видео с его признаниями, а сам Акбари был повешен.

Казни высших чиновников в Иране - большая редкость, до этого известно было лишь о казни технократа в 1982 году, что указывает на исключительность случая Акбари.