Минблаг: с телефоном доверия для пострадавших от насилия женщин ясности пока нет

27 апреля Сейм концептуально утвердил поправки к закону об электронной связи, согласно которым телефонный номер 116016 зарезервирован как телефон доверия для женщин, пострадавших от насилия. Минблаг назначен ответственным министерством за предоставление услуг по этому номеру.

Как указала Якайте, такой телефон доверия предусмотрен предложениями к директиве Европейского парламента и Совета ЕС по борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, и в настоящее время между странами ЕС ведутся дискуссии об условиях работы телефонной линии. По этой причине пока рано прогнозировать, когда телефон начнет действовать.

Представитель Минблага напомнила, что уже существует ряд других номеров, например, 116123 - круглосуточная кризисная горячая линия, куда могут звонить все, кто оказался в трудной ситуации.

Те, кто стал жертвой преступления или его свидетелем, могут звонить по телефону 116006, а также существует телефон доверия для детей и подростков - 116111.