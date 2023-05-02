Вт, 2.05.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Передача: сквер в центре Риги облюбовали крысы

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Chanawat Jaiya/Shutterstock

В редакцию передачи Bez Tabu обратилась зрительница, которая указывает, что в центре Риги у средней школы Наталии Драудзини бегают крысы.

Опрошенные жители подтвердили опасения зрительницы передачи. По сравнению с прошлым визитом передачи в 2022 году, ситуация на небольшой территории особо не изменились.

"Осенью прошлого года, реагируя на жалобы жителей, самоуправление начало административный процесс.

Владельцу земли дали время до 4 октября провести уборку территории, в том числе мероприятия по дератизации. Владелец, являющийся юридическим лицом, находящимся в процедуре банкротства, участок не убрал", - указала представитель Рижской думы Эдите Матусевича.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх