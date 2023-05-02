Передача: сквер в центре Риги облюбовали крысы

Опрошенные жители подтвердили опасения зрительницы передачи. По сравнению с прошлым визитом передачи в 2022 году, ситуация на небольшой территории особо не изменились.

"Осенью прошлого года, реагируя на жалобы жителей, самоуправление начало административный процесс.

Владельцу земли дали время до 4 октября провести уборку территории, в том числе мероприятия по дератизации. Владелец, являющийся юридическим лицом, находящимся в процедуре банкротства, участок не убрал", - указала представитель Рижской думы Эдите Матусевича.

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