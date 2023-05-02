Пьяных за рулем меньше не становится: за сутки начато 11 уголовных процессов

Вчера в Латвии было зарегистрировано 66 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 12 человек, в том числе трое водителей электросамокатов и двое велосипедистов, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В момент управления транспортным средством в нетрезвом состоянии за минувшие сутки полиция задержала 12 водителей, еще один водитель употреблял наркотические вещества. При этом концентрация алкоголя в крови 11 из задержанных водителей была настолько высока, что им назначено уголовное наказание с конфискацией транспортного средства или взысканием стоимости использованного транспортного средства.
Вчера также было составлено 267 протоколов в связи с превышением разрешенной скорости движения. Два водителя были оштрафованы за агрессивное вождение.
В общей сложности за истекшие сутки полиция оформила 488 протоколов о нарушении правил дорожного движения.
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