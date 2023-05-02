Четверо медработников собрались судиться с больницей Страдиня

Четверо медработников Клинической университетской больницы им П. Страдиня (PSKUS) решили судиться с больницей в связи с их переводом в другие отделения после того, как они публично раскритиковали проблемы в Центре неотложной медицины (NMC), сообщает агентство LETA со ссылкой на Latvijas avīze.
В начале этой весны медики обратились к руководству больницы, отметив, что в NMC не хватает персонала, что начинает ставить под угрозу качество работы, и указав на другие, по их мнению, накопившиеся проблемы.
Как сообщает газета, после произошедшего председатель правления PSKUS Риналд Муциньш отдал распоряжение перевести в другие отделения двух высокопрофессиональных помощников врачей и медсестры, а также опытного главного врача. Сейчас при помощи профсоюза больницы они готовят иск в суд против PSKUS за, по их мнению, противозаконное распоряжение, которое нарушило договор о труде. Медики пожаловались на конкретную ситуацию и в ответственную комиссию Сейма.
Руководитель профсоюза, анестезиолог и реаниматолог Сармите Плуме сообщила: "Конечно, мы будем защищать наших сотрудников демократическими методами. Сотрудники NMC обратились в правление с просьбой отменить изданный приказ о переводе их в другие отделения, но этого сделано не было, а сейчас, к сожалению, дело зашло уже так далеко".
Редакции известны имена и фамилии этих медиков, но они попросили не упоминать их публично.
В свою очередь руководство PSKUS пояснило, что "решает все конфликты, используя инструменты и возможности, которые имеются в их распоряжении".
Ранее Latvijas avīze сообщала, что работники Центра неотложной медицины PSKUS пожаловались руководству больницы на проблемы на работе, однако "остались неуслышанными".
"Большинство врачей, работающих на постах, - это несертифицированные интерны и ординаторы, отсутствие знаний и опыта которых, а также неконтролируемый поток пациентов, затрудняют оказание эффективной помощи пациентам. Закон о лечении запрещает работать несертифицированным врачам без надзора сертифицированного врача", - описали ситуацию в NMC в письме к руководству больницы. За последние годы значительно выросла нагрузка, завершивший работу дежурный врач оставляет следующему работающему на посту врачу более 13 пациентов, и дополнительно нужно еще и оказывать помощь новым больным, которых привозят во время дежурства врача.
"Резиденты довольно часто бывают некритичны, особенно если они отработали трое суток подряд. К сожалению, допускаются и ошибки. Если бы посты врачей были приведены в порядок, мы справлялись бы, и качество работы было бы выше. Нужно принять во внимание, что резиденты первого и второго года должны работать на одном посту с сертифицированным врачом. Только с третьего года резидентуры резиденту разрешено работать самостоятельно, так как он обучен и достаточно способен понять различные медицинские нюансы, но сертифицированный врач в любом случае должен его контролировать," - рассказала газете одна из врачей.
Тогда врачи NMC отметили, что не совсем понятны и принципы образования зарплат, например, если сравнивать с отдельными отделениями, то зарплата несертифицированной медсестрвы больше зарплаты сертифицированного врача в отделении NMC, а зарплата врача-интерна больше зарплаты сертифицированного врача неотложной медицины.
По оценке авторов письма, ситуация - доказательство старой и хаотичной системы, которая недостаточно контролируется со стороны руководства NMC и больницы Страдиня.
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