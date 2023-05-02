Четверо медработников собрались судиться с больницей Страдиня

В свою очередь руководство PSKUS пояснило, что "решает все конфликты, используя инструменты и возможности, которые имеются в их распоряжении".

Ранее Latvijas avīze сообщала, что работники Центра неотложной медицины PSKUS пожаловались руководству больницы на проблемы на работе, однако "остались неуслышанными".

"Большинство врачей, работающих на постах, - это несертифицированные интерны и ординаторы, отсутствие знаний и опыта которых, а также неконтролируемый поток пациентов, затрудняют оказание эффективной помощи пациентам. Закон о лечении запрещает работать несертифицированным врачам без надзора сертифицированного врача", - описали ситуацию в NMC в письме к руководству больницы. За последние годы значительно выросла нагрузка, завершивший работу дежурный врач оставляет следующему работающему на посту врачу более 13 пациентов, и дополнительно нужно еще и оказывать помощь новым больным, которых привозят во время дежурства врача.

"Резиденты довольно часто бывают некритичны, особенно если они отработали трое суток подряд. К сожалению, допускаются и ошибки. Если бы посты врачей были приведены в порядок, мы справлялись бы, и качество работы было бы выше. Нужно принять во внимание, что резиденты первого и второго года должны работать на одном посту с сертифицированным врачом. Только с третьего года резидентуры резиденту разрешено работать самостоятельно, так как он обучен и достаточно способен понять различные медицинские нюансы, но сертифицированный врач в любом случае должен его контролировать," - рассказала газете одна из врачей.

Тогда врачи NMC отметили, что не совсем понятны и принципы образования зарплат, например, если сравнивать с отдельными отделениями, то зарплата несертифицированной медсестрвы больше зарплаты сертифицированного врача в отделении NMC, а зарплата врача-интерна больше зарплаты сертифицированного врача неотложной медицины.

По оценке авторов письма, ситуация - доказательство старой и хаотичной системы, которая недостаточно контролируется со стороны руководства NMC и больницы Страдиня.