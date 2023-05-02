Нарушители скорости не смогли справиться с машиной. Один из них заехал в канал Вецдаугавас

Первый случай произошел на участке дороге Сауриеши - Рига. Глядя на разбитую Volvo в кювете, становится понятно, что для этой машины путь от шоссе до места остановки был довольно длинным. Водитель может праздновать второй день рождения, так как отделался только шишкой на лбу.

Другой подобный случай, который совершенно точно связан с превышением скорости, произошел в Вецмилгрависе. О том, что поворот опасен, свидетельствует и памятное место на обочине, где кто-то уже погиб. Однако скорость соблюдают далеко не все, что подтверждают и прохожие, которые регулярно ходят по этой дороге на море.

Незадолго 16 часов в Риге, на проспекте Мангальсалас, по имеющейся в распоряжении полиции информации, водитель BMW съехал с дороги и заехал в канал Вецдаугавас. В результате ДТП никто не пострадал. Государственная полиция начала административный процесс и на месте приняла решение о применении наказания.

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