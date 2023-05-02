За последние 4 года из Списка компенсируемых лекарств выбыли 654 медикамента

Следует отметить, что подобные проблемы касаются не только Латвии, европейские дистрибьюторы лекарств бьют международную тревогу. Последние годы доказали, что в секторе здравоохранения отсутствует систематический и продуманный подход к снижению риска нехватки лекарств. Covid-19 и период российско-украинской войны позволили понять, что все больше необходимо думать о развитии местных европейских ресурсов. Недавно Европа была вынуждена прервать сотрудничество с двумя странами, в которых была развита химическая промышленность и из которых поступало сырье для лекарств, – Россией и Беларусью. По этой причине, а также по общим глобальным соображениям стоимость производства лекарств значительно выросла. Затруднена доставка сырья и из таких стран как Индия и Китай. Поэтому в долгосрочной перспективе необходимо сконцентрироваться на развитии европейских ресурсов, таким образом облегчив проблемы логистики. Несомненно, это послужило бы и мотивацией к развитию местных производителей в европейских странах, увеличив их объемы производства и повысив ВВП каждой страны. Следует отметить, что для процессов развития такого рода необходима поддержка Евросоюза и каждой страны-участницы.