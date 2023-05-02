За последние 4 года из Списка компенсируемых лекарств выбыли 654 медикамента

Каждый год в обществе и политических кругах разворачиваются дискуссии об увеличении бюджета на здравоохранение, а также закупку новых, инновационных лекарств. Но мы обычно не видим другую сторону отрасли, то есть сокращение уже имеющихся медицинских услуг или неспособность общества получать эти услуги по финансовым соображениям.
Данные Национальной службы здравоохранения показывают, что из Списка компенсируемых лекарств за последние 4 года были отозваны или исключены 654 медикамента, и пациенты оказывались в ситуации, когда привычные им лекарства становились недоступны в аптеках.
В последние годы наблюдается острая нехватка медикаментов
Компенсируемые государством лекарства являются одним из важнейших механизмов поддержки латвийских пациентов. Лекарства и медицинские приборы, входящие в Список компенсируемых лекарств, оплачиваются в размере 100 %, 75 % и 50 % - в зависимости от диагноза пациента. К сожалению, в последние годы отмечается тревожная тенденция, когда количество доступных в списке медикаментов резко сокращается.
Данные Национальной службы здравоохранения показывают, что в течение 2019 года из Списка компенсируемых лекарств был исключен 221 медикамент. В 2020 году таковых было 160, в 2021 году - 157, а в 2022 году - 116 медикаментов. Хотя кажется, что количество исчезающих из списка медикаментов каждый год уменьшается, и в отрасли отмечается позитивная тенденция, такое мнение ошибочно, так как следует смотреть на динамику зарегистрированных лекарств в целом.
Статистические данные показывают, что Латвийский Регистр лекарственных средств за последние четыре года сократился на 298 медикаментов, ведь количество исключенных из списка медикаментов значительно превышает количество вновь зарегистрированных лекарств. На основании этих цифр можно сделать вывод, что негативная тенденция продолжится, и, без решения ситуации, недоступность лекарств будет все более выраженной.
Риск малых стран - неблагоприятная для бизнеса политика
В течение последних десятилетий около 70 % рынка лекарственных средств стран Европейского Союза составляли генерические медикаменты. Данные, опубликованные Государственным агентством лекарственных средств, свидетельствуют, что в 2022 году 76 % всех потребленных в Латвии лекарств составляли именно генерические медикаменты. Между тем на эти лекарства расходуется 47 % из общего государственного бюджета, выделенного на лекарства.
Фармацевтической компании, разработавшей инновационное лекарство, предоставляется период эксклюзивности продаж, позволяющий окупить финансовые средства, вложенные в сложный процесс исследований. После завершения этого периода к выпуску генерически§х медикаментов могут приступать другие производители. Им не приходится проводить дорогостоящие исследования, доказывая свою эффективность, ведь единственное, что надо обеспечить – соответствие оригинальному продукту. Таким образом на рынок одновременно выходит ряд похожих продуктов, снижая цены на лекарства. Однако страны Европейского Союза уже в долгосрочной перспективе стараются усиленно снижать закупочные цены на медикаменты, включая в систему компенсации только медикаменты с самой низкой ценой.
"С 2009 года контрактные цены на лекарства практически не менялись. Если сравнить с другими отраслями, то цены на недвижимость в Евросоюзе с 2010 года выросли на 48 %, а средняя инфляция в Европейском Союзе в 2022 году достигла 10 %. Между тем производители лекарств в течение последних четырнадцати лет вынуждены работать, не повышая цены на медикаменты. Во время нынешнего глобального кризиса для компаний не окупается пребывание на рынке малых стран, например, Латвии, и они покидают его, отдавая предпочтение большим рынкам Германии, Франции или Италии. Остается открытым вопрос – какова политика, стратегия и план действий нашей страны для снижения риска того, что конкретные медикаменты или даже их группы покинут латвийский рынок или другие лекарства вообще сюда не войдут? Какова бизнес- среда для фармацевтических компаний, готовых войти на рынок лекарств Латвии?" - объясняет член правления Латвийской Ассоциации генерических медикаментов Ингуна Адовича.
Эксперты отрасли подчеркивают, что параллельно с долгосрочным планом привлечения международных компаний следует подумать также об увеличении бюджета на компенсируемые лекарства и установлении потолка доплат для пациента. Таким образом подорожание лекарств не будет ложиться на плечи пациентов, и пациенты смогут покупать все назначенные лекарства.
Одно из долгосрочных решений на европейском уровне - "локализация" процесса производства
Следует отметить, что подобные проблемы касаются не только Латвии, европейские дистрибьюторы лекарств бьют международную тревогу. Последние годы доказали, что в секторе здравоохранения отсутствует систематический и продуманный подход к снижению риска нехватки лекарств. Covid-19 и период российско-украинской войны позволили понять, что все больше необходимо думать о развитии местных европейских ресурсов. Недавно Европа была вынуждена прервать сотрудничество с двумя странами, в которых была развита химическая промышленность и из которых поступало сырье для лекарств, – Россией и Беларусью. По этой причине, а также по общим глобальным соображениям стоимость производства лекарств значительно выросла. Затруднена доставка сырья и из таких стран как Индия и Китай. Поэтому в долгосрочной перспективе необходимо сконцентрироваться на развитии европейских ресурсов, таким образом облегчив проблемы логистики. Несомненно, это послужило бы и мотивацией к развитию местных производителей в европейских странах, увеличив их объемы производства и повысив ВВП каждой страны. Следует отметить, что для процессов развития такого рода необходима поддержка Евросоюза и каждой страны-участницы.
Остается сделать вывод, что главным условием для решения местной и глобальной ситуации является использование современных методов управления, отвечающих сегодняшним вызовам, и поиск долгосрочных решений. В свою очередь здесь, в Латвии, следует больше думать о национальной политике в отношении лекарств, а также разработать конкретный план действий, чтобы компании не покидали наш рынок, оставляя пациентов без доступа к необходимым медицинским услугам.
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