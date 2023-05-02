Видео ⟩ Терроризирует жителей и складирует мусор: во дворе дома в Риге поселился неизвестный

Неизвестный мужчина поселился во дворе дома - он не только терроризирует жителей дома, но и собирает во дворе различный, в том числе крупный мусор, за вывоз которого жителям дома приходится платить.

Интересно, что мужчина складирует мусор не на земле владельцев дома, а на территории, принадлежащей Рижскому самоуправлению.

В результате действий мужчины во дворе уже поселились крысы и распространяется неприятный запах.

По словам одного из жильцов дома, однажды мужчина начал хозяйничать в одном из гаражей во дворе, а естественные нужды справлял на клумбе. При этом на замечания жителей он отвечал нецензурной бранью.

В тот день, когда на место происшествия приехала съемочная группа, жители также вызвали полицию, которая задержала мужчину, вооруженного ножом. Перед этим он успел немного пообщаться с журналистами передачи. Возбуждено дело об административном правонарушении. Пока полиция принимала заявления от жителей, приехала и сожительница мужчины, которая явно была беременна. Женщину доставили в приют. Жильцы дома уверены, что со временем мужчина вернется в гараж.

Видео: Сюжет передачи 4. studija (на латышском языке)