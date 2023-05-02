Левитс признал, что "его рейтинги могли быть и выше"

В случае, если президентом страны станет Улдис Пиленс, риск для будущего существующей коалиции становится очевидным, поскольку неспособность коалиции договориться о кандидате означает "раскол, который может углубиться".

Левитс отметил, что выборы президента являются политическим вопросом, поскольку фракции ищут кандидатов в президенты, которые более или менее соответствуют их представлениям о том, какой должна быть политика.

В марте 27% граждан Латвии оценивали деятельность президента государства Эгила Левитса положительно, а 54% респондентов оценивали ее отрицательно, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра SKDS, которыми поделилась программа Латвийского телевидения Kas notiek Latvijā? в конце апреля.

SKDS измеряет оценку деятельности президентов с 1996 года. Рейтинг Левитса немного улучшился в первые месяцы 2023 года, но в целом с ноября 2020-го он стал отрицательным. Это означает, что количество респондентов, отрицательно оценивающих деятельность Левитса , постоянно превышает количество респондентов, оценивающих ее положительно.

Избиратели "Национального объединения" (НО) и "Нового Единства" (НЕ) в основном положительно оценивают деятельность Левитса.

Среди сторонников "Объединенного списка" - политической силы, формирующей третье правительство премьер-министра Кришьяниса Кариньша, деятельность Левитса оценили скорее положительно 22% респондентов, 35% - скорее отрицательно, а 40% - очень отрицательно.

В основном очень положительную и скорее положительную оценку деятельности Левитса дали сторонники партии "Консервативные", не представленной в 14-м Сейме. Среди сторонников других политических сил - как представленных в 14-м Сейме, так и непарламентских партий - деятельность Левитса в основном оценивается негативно.