В Пурвциемсе порезали женщину; пострадавшая отказалась писать заявление в полицию

Недавно внимание жителей многоквартирного дома по улице Пурвциема в Риге привлекли несколько автомобилей оперативного транспорта, приехавших во двор. Как выяснилось, там порезали женщину, сообщает передача Degpunktā.
Жители дома поделились фотографиями, на которых видно, что во дворе дома остановились несколько автомобилей полиции, медики и представители других оперативных служб. Этот вид вызвал опасения и страхи в связи с тем, что произошло в мирном доме, так как ни один из жителей многоэтажки не жаловался, что в конкретном подъезде жили бы громкие или неблагоприятные соседи.
Дворник дома подтвердила, что заметила в лифте кровь.
Как рассказали в Службе неотложной медицинской помощи, один человек с адреса по улице Пурвциема был доставлен в больницу. Незаметно для окружающих в здании произошло насилие, сообщили в полиции.
Представитель Государственной полиции Элина Приедите рассказала: "Прибыв на место происшествия, стражи порядка выяснили, что между пострадавшей женщиной и еще одним лицом во время совместного распития алкоголя произошел конфликт, в результате чего женщине нанесли удар ножом в руку".
Пострадавшая отказалась писать заявление по поводу произошедшего, однако рижский участок Госполиции "Тейка" начал ведомственную проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.
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