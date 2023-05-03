В Пурвциемсе порезали женщину; пострадавшая отказалась писать заявление в полицию

Жители дома поделились фотографиями, на которых видно, что во дворе дома остановились несколько автомобилей полиции, медики и представители других оперативных служб. Этот вид вызвал опасения и страхи в связи с тем, что произошло в мирном доме, так как ни один из жителей многоэтажки не жаловался, что в конкретном подъезде жили бы громкие или неблагоприятные соседи.

Дворник дома подтвердила, что заметила в лифте кровь.

Как рассказали в Службе неотложной медицинской помощи, один человек с адреса по улице Пурвциема был доставлен в больницу. Незаметно для окружающих в здании произошло насилие, сообщили в полиции.

Представитель Государственной полиции Элина Приедите рассказала: "Прибыв на место происшествия, стражи порядка выяснили, что между пострадавшей женщиной и еще одним лицом во время совместного распития алкоголя произошел конфликт, в результате чего женщине нанесли удар ножом в руку".

Пострадавшая отказалась писать заявление по поводу произошедшего, однако рижский участок Госполиции "Тейка" начал ведомственную проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

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