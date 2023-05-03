Певица Шер рассталась с молодым бойфрендом

Пара распалась еще несколько недель назад, однако известно об этом стало только сейчас. Причина разрыва не сообщается.

СМИ пишут, что 76-летняя Шер и 37-летний Александр все же не были помолвлены. "Нам сказали, что эти двое просто решили сыграть на предположении, что это было обручальное кольцо", - отмечает издание.

Напомним, ранее певица встречалась с Томом Крузом на заре его карьеры: ему тогда было 23 года, а ей - 38 лет. Среди бывших возлюбленных звезды также были гитарист Ричи Самбора, который моложе ее на 13 лет, и сценарист и автор комиксов Marvel Рон Циммерман, который был младше Шер на 12 лет (в августе этого года он скончался на 65-м году жизни).