Певица Шер рассталась с молодым бойфрендом

76-летняя американская певица Шер (Cher) рассталась с музыкальным продюсером и рэпером Александром Эдвардсом, который почти на 40 лет младше ее, пишет TMZ.
Пара распалась еще несколько недель назад, однако известно об этом стало только сейчас. Причина разрыва не сообщается.
СМИ пишут, что 76-летняя Шер и 37-летний Александр все же не были помолвлены. "Нам сказали, что эти двое просто решили сыграть на предположении, что это было обручальное кольцо", - отмечает издание.
Напомним, ранее певица встречалась с Томом Крузом на заре его карьеры: ему тогда было 23 года, а ей - 38 лет. Среди бывших возлюбленных звезды также были гитарист Ричи Самбора, который моложе ее на 13 лет, и сценарист и автор комиксов Marvel Рон Циммерман, который был младше Шер на 12 лет (в августе этого года он скончался на 65-м году жизни).
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