76-летняя Шер (Cher) опубликовала в соцсетях кольцо с большим камнем. В подписи к снимку она дала понять, что это подарок от ее 36-летнего возлюбленного Александра Эдвардса, пишет StarHit.ru.
СМИ: 36-летний возлюбленный сделал 76-летней Шер предложение
THERE R NO WORDS,— Cher (@cher) December 25, 2022
ALEXANDER,A.E pic.twitter.com/TZOYLGVWkv
Ранее в Сети многие осудили Шер за ее отношения с человеком, который младше на 40 лет.
Но артистка жестко ответила хейтерам: "Я не вчера родилась и все знаю наверняка… Нет никаких гарантий. Каждый раз, когда вы делаете выбор, вы рискуете. Я всегда рисковала… Это настоящая я. Любовь не знает математики! И я не защищаю нас".
Знаменитость не раз признавалась, что она без ума от Александра.
"Без лишних слов, Александр", - подписала снимок с кольцом исполнительница. У журналистов не осталось сомнений - возлюбленный сделал ей предложение.
Хотя сама Шер не подтвердила новость о том, что Александр позвал ее под венец.
"Я разместила это, потому что у него такие крутые ногти", - написала певица в Twitter.
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