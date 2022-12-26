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СМИ: 36-летний возлюбленный сделал 76-летней Шер предложение

rus.tvnet.lv
СМИ: 36-летний возлюбленный сделал 76-летней Шер предложение
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76-летняя Шер (Cher) опубликовала в соцсетях кольцо с большим камнем. В подписи к снимку она дала понять, что это подарок от ее 36-летнего возлюбленного Александра Эдвардса, пишет StarHit.ru.

Ранее в Сети многие осудили Шер за ее отношения с человеком, который младше на 40 лет.

Но артистка жестко ответила хейтерам: "Я не вчера родилась и все знаю наверняка… Нет никаких гарантий. Каждый раз, когда вы делаете выбор, вы рискуете. Я всегда рисковала… Это настоящая я. Любовь не знает математики! И я не защищаю нас".

Знаменитость не раз признавалась, что она без ума от Александра.

"Без лишних слов, Александр", - подписала снимок с кольцом исполнительница. У журналистов не осталось сомнений - возлюбленный сделал ей предложение.

Шер
Шер Фото: Кадр из видео

Хотя сама Шер не подтвердила новость о том, что Александр  позвал ее под венец. 

"Я разместила это, потому что у него такие крутые ногти", - написала певица в Twitter.

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