СМИ: 36-летний возлюбленный сделал 76-летней Шер предложение

Но артистка жестко ответила хейтерам: "Я не вчера родилась и все знаю наверняка… Нет никаких гарантий. Каждый раз, когда вы делаете выбор, вы рискуете. Я всегда рисковала… Это настоящая я. Любовь не знает математики! И я не защищаю нас".