Командующий НВС: латвийское общество - главный гарант безопасности Латвии

Он отметил, что НВС интенсивно работают над развитием своих возможностей, но в то же время главным гарантом безопасности Латвии является латвийское общество с его готовностью защищать свою страну.

Командующий НВС сообщил, что заявления на вступление в Службу государственной обороны (СГО) подали уже 315 молодых людей, но часть, возможно, не пройдет отбор по состоянию здоровья.

По словам Калниньша, если в первый призыв подадут заявления и пройдут отбор более 300 человек, все они получат возможность служить.

"Я буду очень рад, если и в следующем году, когда ожидается призыв 600 человек, все они будут добровольцами. Это будет означать, что латвийское общество поддерживает СГО", - сказал командующий.