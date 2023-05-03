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Командующий НВС: латвийское общество - главный гарант безопасности Латвии

rus.tvnet.lv/LETA
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Командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш
Командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш Фото: Ekrānšāviņš no video

Латвийское общество является главным гарантом безопасности Латвии, заявил командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Он отметил, что НВС интенсивно работают над развитием своих возможностей, но в то же время главным гарантом безопасности Латвии является латвийское общество с его готовностью защищать свою страну.

Командующий НВС сообщил, что заявления на вступление в Службу государственной обороны (СГО) подали уже 315 молодых людей, но часть, возможно, не пройдет отбор по состоянию здоровья.

По словам Калниньша, если в первый призыв подадут заявления и пройдут отбор более 300 человек, все они получат возможность служить.

"Я буду очень рад, если и в следующем году, когда ожидается призыв 600 человек, все они будут добровольцами. Это будет означать, что латвийское общество поддерживает СГО", - сказал командующий.

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