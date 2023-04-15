Специальности, расписание и проживание: как именно будет проходить СГО

В течение двух недель военнослужащие СГО смогут ознакомиться со своим размещением, подразделением, ходом военной службы, получить форму и индивидуальную экипировку, сделать необходимые вакцины, освоить военный регламент и основы строевого обучения. У них будут занятия с психологом и капелланом, а старший сержант бригады проведет вводную лекцию.

"Мы покажем, как заправить постель, как упорядочить свои вещи, как поддерживать себя в порядке - все стандартные вещи, которые осваивает любой военнослужащий в основном обучении.

Телефон во время учебы, конечно, придется оставить в шкафчике", - о первых шагах в службе сообщил старший инструктор мотострелковой бригады.

День солдат будет начинаться в 6:30, затем последует легкая утренняя зарядка, чтобы проснуться, потом - утренняя гигиена, завтрак, утренний осмотр, далее - с 9:00 до 17:00 - занятия.

В середине дня будет обед, а во второй половине дня запланированы занятия по физической подготовке. В настоящее время вечерние упражнения по строевой подготовке не планируются, но полностью исключать их нельзя, если понадобится дополнительное строевое обучение. Для военнослужащих СГО после ужина предусмотрено свободное время до ночлега, который наступит в 22:30.

Несмотря на то, что призывать девушек не планируется, у женщин есть возможность прийти добровольно, как и у парней. Для них условия будут такими же, как у солдат профессиональной службы - отдельные душевые и удобства, но в казармах ситуация может быть разной.