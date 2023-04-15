Специальности, расписание и проживание: как именно будет проходить СГО

В Службе государственной обороны (СГО) у военнослужащих будет возможность освоить специальности стрелка, пулеметчика, гренадера, шофера, медика или связиста, сообщает портал Министерства обороны sargs.lv.
Старший сержант мотострелковой бригады Сухопутных войск Лаурис Кригерс рассказал, что проходит подготовка программ обучения и материально-технических средств - индивидуальной и коллективной экипировки. Бригада сейчас ориентируется на прием 400 военнослужащих СГО в год.
Если количество будет меньше, возможно, бригада в январе сможет принять следующую группу.
Планируется увеличить это количество в течение последующих лет, но это будет зависеть как от персонала, особенно инструкторов, так и от инфраструктуры, так как сейчас бригада физически не имеет возможности обеспечить место в казармах для большего количества людей.
Сначала призывники отправятся в Центр рекрутирования и отбора, пройдут проверки физического и психического здоровья у врачей Национальных вооруженных сил (NBS) в Риге - фактически этот процесс будет похож на процесс для солдат профессиональной службы. После этого они попадут в свой отряд по распределению и спросу.
1 июля военнослужащие СГО попадут на военную базу Адажи, далее планируется, что у них будет период адаптации - от полутора до двух недель.
В течение двух недель не планируется ограничивать солдат СГО. В самый первый уик-энд планируется провести "родительский день", чтобы родители могли приехать на базу и посмотреть, где их дети будут находиться в течение 11 месяцев.
В течение двух недель военнослужащие СГО смогут ознакомиться со своим размещением, подразделением, ходом военной службы, получить форму и индивидуальную экипировку, сделать необходимые вакцины, освоить военный регламент и основы строевого обучения. У них будут занятия с психологом и капелланом, а старший сержант бригады проведет вводную лекцию.
"Мы покажем, как заправить постель, как упорядочить свои вещи, как поддерживать себя в порядке - все стандартные вещи, которые осваивает любой военнослужащий в основном обучении.
Телефон во время учебы, конечно, придется оставить в шкафчике", - о первых шагах в службе сообщил старший инструктор мотострелковой бригады.
День солдат будет начинаться в 6:30, затем последует легкая утренняя зарядка, чтобы проснуться, потом - утренняя гигиена, завтрак, утренний осмотр, далее - с 9:00 до 17:00 - занятия.
В середине дня будет обед, а во второй половине дня запланированы занятия по физической подготовке. В настоящее время вечерние упражнения по строевой подготовке не планируются, но полностью исключать их нельзя, если понадобится дополнительное строевое обучение. Для военнослужащих СГО после ужина предусмотрено свободное время до ночлега, который наступит в 22:30.
Несмотря на то, что призывать девушек не планируется, у женщин есть возможность прийти добровольно, как и у парней. Для них условия будут такими же, как у солдат профессиональной службы - отдельные душевые и удобства, но в казармах ситуация может быть разной.
Особое внимание армия обратит на занятия по физической подготовке, чтобы сбалансировать программу для различных нагрузок и по способностям людей. В течение четырех-пяти месяцев планируется подготовить молодых людей по стандартам NBS. Нормативы на оценку им не надо будет повторять.
Целью NBS является, чтобы военнослужащий СГО во время основного обучения укрепил свою глубокую мускулатуру и смог бы с рюкзаком пройти марш конкретной длины без контроля времени.
Как в период адаптации, так и во время основного обучения учебный график военнослужащих СГО будет построен по принципу - с понедельника по пятницу в Адажи, а в пятницу вечером, если не будет никаких нарушений или других проблем, они смогут отправиться домой. В воскресенье вечером им придется вернуться на базу, чтобы в понедельник утром возобновить занятия.
В настоящее время курс основного обучения для военнослужащих СГО планируется на протяжении восьми недель.
Во время курса основного обучения военнослужащие СГО будут жить отдельно в своем отделении казармы. После окончания основного обучения они будут интегрироваться в свою соответствующую группу, чтобы далее освоить специальность - стрелок, пулеметчик, гренадер, шофер, медик или связист.
Будет возможность освоить также работу с имеющейся в распоряжении бригады бронетехникой - бронированными машинами Patria, самоходными гаубицами и разведывательными машинами. Продолжительность обучения будет зависеть от специальности.
Как только военнослужащий СГО будет интегрирован в единицу и начнется коллективное обучение, его ежедневный режим будет точно таким же, как и у военнослужащих профессиональной службы - с 8:30 до 17:00. Остальное время по собственному усмотрению - или возвращаться домой, или оставаться в казармах, если дом слишком далеко.
Военнослужащим СГО придется пройти те же программы курсов, что военнослужащим профессиональной службы - если потребуется, это включит в себя также учебу по выходным или, например, недельное пребывание в лесу или на полигоне.
В механизированной бригаде у подразделений свой цикл, который ротируется каждую неделю. В красном цикле подразделение находится в казармах, исполняет распоряжения, функционирует как сила быстрого реагирования. В желтом режиме подразделение обеспечивает поддержку, если она потребуется красной единице, а в зеленом режиме - находится на полигоне, проводит полевые учения, указал Кригерс.
После окончанию службы, если военнослужащий СГО не захочет продолжать службу как военнослужащий профессиональной армии, он автоматически будет зачислен в активный резерв, и ежегодно ему придется проходить обучение по обновлению навыков.
Кригерс также отметил, что бригада думает и о военном развитии военнослужащих СГО. Сейчас у них есть возможность в ходе службы получить звание ефрейтора, но по крайней мере в ближайшие годы, если у военнослужащего СГО будет желание стать инструктором и получить звание капрала, он должен будет поступить на профессиональную службу и продолжать свое развитие там.
"Мы знаем, что в будущем будут необходимы инструкторы и командиры отрядов, однако обучение такого уровня во время СГО будет введено не ранее 2025 года. У студентов высших учебных заведений в этом смысле будет преимущество, потому что они смогут получить офицерское звание и стать командиром отряда, учась в Национальной академии обороны", - отметил Кригерс.
Добровольная заявка на первый призыв в Службу государственной обороны проводится до 15 мая. Планируется, что в Латвии военнослужащий СГО, подавший заявку на службу добровольно, получит ежемесячную компенсацию в размере 600 евро.
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