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Фото ⟩ Пограничники вытащили из Даугавы плот с контрабандными сигаретами

rus.tvnet.lv/LETA
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Пограничники выловили из Даугавы плот с сигаретами
Пограничники выловили из Даугавы плот с сигаретами Фото: Valsts robežsardze

В понедельник пограничники обнаружили на Даугаве плот со 120 000 контрабандных сигарет, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

Плывущий по реке плот заметили пограничники из Пиедруйского отделения Госпогранохраны.

Плот был вытащен из реки с помощью моторной лодки. При досмотре пограничники обнаружили на нем 120 000 сигарет Premier с белорусскими акцизными марками.

По факту контрабанды в крупном размере начат уголовный процесс.

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