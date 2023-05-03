Фото ⟩ Семиклассник открыл стрельбу в школе Белграда: погибли 9 человек

В одной из школ Белграда, столицы Сербии, семиклассник открыл стрельбу по ученикам. По информации местных СМИ, погибли охранник и по меньшей мере восемь подростков. Еще как минимум шесть школьников ранены, среди пострадавших есть и взрослые. Подозреваемый был задержан, сообщает Русская служба ВВС.