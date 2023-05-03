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Фото ⟩ Семиклассник открыл стрельбу в школе Белграда: погибли 9 человек

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Полиция на месте стрельбы в Белграде
Полиция на месте стрельбы в Белграде Фото: AP/Scanpix

В одной из школ Белграда, столицы Сербии, семиклассник открыл стрельбу по ученикам. По информации местных СМИ, погибли охранник и по меньшей мере восемь подростков. Еще как минимум шесть школьников ранены, среди пострадавших есть и взрослые. Подозреваемый был задержан, сообщает Русская служба ВВС.

По информации сербских СМИ, ученик вошел в класс, где проходил урок, и расстрелял пять обойм, отмечает "Медуза".

Инцидент произошел около 8 часов утра, сообщили в МВД Сербии.

"Полиция направила все доступные патрули, немедленно выехала на место и задержала подозреваемого несовершеннолетнего", - цитирует DW сообщение ведомства.

По информации полиции, семиклассник использовал пистолет своего отца. В рюкзаке подростка правоохранители также нашли зажигательные устройства.

Причины, по которым подросток устроил стрельбу, неизвестны, однако, по данным СМИ, он мог находиться под воздействием наркотиков.

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