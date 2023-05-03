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РФ обстреляла гипермаркет в Херсоне; в городе объявлен полный запрет на передвижение

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Обстрелянный гипермаркет в Херсоне
Обстрелянный гипермаркет в Херсоне Фото: пресс-служба МВД Украины

Утром в среду армия России нанесла удар по гипермаркету в Херсоне, погибли три человека, сообщает Русская служба ВВС.

По информации пресс-службы МВД Украины, в результате удара убиты три человека и ранены пятеро.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что погибшие и раненые были посетителями и работниками магазина. МВД также отмечает, что это единственный работающий в Херсоне гипермаркет.

Позже спасательная служба Украины уточнила, что пострадал строительный гипермаркет, а пострадавших - четверо.

В городе объявлен полный запрет на передвижение

В прифронтовом Херсоне на 58 часов будет полностью запрещено всякое движение.

По словам главы администрации города Александра Прокудина, комендантский час будет действовать с вечера 5 мая до утра 8 мая.

"В течение этих 58 часов передвигаться и находиться на улицах города запрещено. Также город будет закрыт для въезда и выезда", - объявил он.

По словам Прокудина, жители могут выходить на короткие прогулки или в магазин вблизи места жительства, однако с собой необходимо иметь удостоверение личности.

"Временные ограничения необходимы, чтобы правоохранительные органы могли выполнить свою работу и не подвергнуть вас опасности", - пояснил глава администрации города.

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