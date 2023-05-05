6 мая в Пакруойской усадьбе откроется крупнейший в Северной Европе фестиваль весенних цветов

В эти выходные, 6 мая, в литовской Пакруойской усадьбе откроется крупнейший в Северной Европе Фестиваль весенних цветов. В этом году фестиваль проводится во второй раз и возвращается с еще большим количеством цветов, чем в прошлом году. Гостей встретит изобилие великолепных цветов с более чем 250 различными сортами, выступления лучших литовских духовых и смешанных оркестров и множество других уникальных усадебных развлечений.
Уже осенью 2021 года флористы усадьбы в сотрудничестве с голландскими цветоводами отобрали и высадили на территории поместья более 250 сортов тюльпанов и других изысканных весенних цветов: нарциссов, гиацинтов, крокусов и др. В этом году огромную территорию Пакруойской усадьбы площадью 10 гектаров украсят не менее 5 миллионов весенних луковичных цветов. На фестивале особое внимание уделяется не только цветовой гамме и изысканным ландшафтным орнаментам, но и высоте цветов и периоду их цветения.
В этом году любителей цветов на фестивале ждет выставка цветов под открытым небом. На отведенной для этого большой площади можно будет не только полюбоваться самыми изысканными видами весенних цветов, но и приобрести луковицы понравившихся растений.
На фестивале насладиться возрождением весны можно будет не только глазами, но и ушами. Каждую субботу и воскресенье во время фестиваля, как только вы войдете на территорию, вместе с цветами вас будет встречать поднимающая настроение оркестровая музыка. Особую атмосферу фестиваля создадут лучшие литовские духовые и смешанные оркестры, торжественно марширующие и исполняющие самые красивые произведения всех времен. Каждую субботу фестиваля гостей также ждут концерты классической музыки - здесь выступят квартет Чюрлениса, Раймондас Бутвила и Александр Палей, а также запланирован специальный вечер с композитором Гедриюсом Купревичюсом и оперным солистом Юргисом Ярашиюсом.
Во время фестиваля в поместье будет возможность отправиться в прошлое и окунуться в настоящую усадебную жизнь XIX века: будут работать ремесленные мануфактуры, цветочные рестораны, будут проходить цветочные экскурсии, в пивоварне будут варить пиво, а на винокурне - перегонять напитки, отмеченные мировыми наградами. Парфюмер приготовит из первых цветов самые ароматные масла, дамы смогут примерить старинные платья, покатятся кареты, усадебные механики поедут на коллекционных машинах Барона. У самых любознательных гостей будет уникальная возможность увидеть настоящий кабинет врача XIX века и его тайное увлечение – паноптикум, в котором сам личный врач фон дер Ропп собрал внушительную коллекцию странностей.
Пакруойская усадьба находится совсем недалеко от Бауски и Елгавы, всего в двух часах езды от Риги. Это не только крупнейшее усадебное хозяйство в Литве, но и одно из 18 самых привлекательных мест культурного туризма в Европе, получившее в Литве титул "Туристический объект года 2018, 2019, 2021, 2022". Каждый год здесь проходят уникальные фестивали цветов и латерн, а также возрождение сцен усадебной жизни 19 века.
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