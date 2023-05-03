Во всемирном индексе свободы прессы Латвия поднялась на 16-е место

В опубликованном в среду международной организацией по защите журналистов "Репортеры без границ" ежегодном всемирном индексе свободы прессы Латвия заняла 16-е место по сравнению с 22-м в прошлом году.
Литва и Эстония находятся на 7-м и 8-м местах соответственно.
В докладе организации за 2023 год по 180 странам условия для работы журналистов признаны "очень сложными" в 31 стране, "сложными" в 42 странах, "проблемными" в 55 странах и "хорошими" или "удовлетворительными" в 52 странах.
Организация обращает внимание на угрозы, которые представляет для свободы прессы поддельный контент.
"Всемирный индекс свободы прессы показывает огромную нестабильность ситуации с высокими взлетами и падениями и беспрецедентными изменениями", - отметил генеральный секретарь "Репортеры без границ" Кристоф Делуар.
По его словам, эта нестабильность является результатом повышенной агрессивности властей многих стран и растущей ненависти к журналистам в социальных сетях и в физическом мире.
Возглавляет индекс седьмой год подряд Норвегия, за ней следуют Ирландия, Дания, Швеция и Финляндия. В самом низу списка находятся три страны Азии - Северная Корея на последнем месте, Китай на одну позицию выше, а Вьетнам занимает 178-е место.
Европа и особенно Европейский союз (ЕС) - регион, где журналистам легче всего работать, но в некоторых странах ситуация проблематична.
Греция, где за журналистами следили спецслужбы, по-прежнему находится на самом низком месте среди стран ЕС, занимая в индексе 107-е место.
Россия опустилась на девять позиций до 164-го места. "После вторжения России в Украину в феврале 2022 года почти все независимые СМИ были запрещены, заблокированы и/или объявлены "иностранными агентами" или "нежелательными организациями". Все остальные подчиняются военной цензуре", - говорится в индексе.
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