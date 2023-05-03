Во всемирном индексе свободы прессы Латвия поднялась на 16-е место

Литва и Эстония находятся на 7-м и 8-м местах соответственно.

В докладе организации за 2023 год по 180 странам условия для работы журналистов признаны "очень сложными" в 31 стране, "сложными" в 42 странах, "проблемными" в 55 странах и "хорошими" или "удовлетворительными" в 52 странах.

Организация обращает внимание на угрозы, которые представляет для свободы прессы поддельный контент.

"Всемирный индекс свободы прессы показывает огромную нестабильность ситуации с высокими взлетами и падениями и беспрецедентными изменениями", - отметил генеральный секретарь "Репортеры без границ" Кристоф Делуар.

По его словам, эта нестабильность является результатом повышенной агрессивности властей многих стран и растущей ненависти к журналистам в социальных сетях и в физическом мире.

Возглавляет индекс седьмой год подряд Норвегия, за ней следуют Ирландия, Дания, Швеция и Финляндия. В самом низу списка находятся три страны Азии - Северная Корея на последнем месте, Китай на одну позицию выше, а Вьетнам занимает 178-е место.

Европа и особенно Европейский союз (ЕС) - регион, где журналистам легче всего работать, но в некоторых странах ситуация проблематична.

Греция, где за журналистами следили спецслужбы, по-прежнему находится на самом низком месте среди стран ЕС, занимая в индексе 107-е место.

Россия опустилась на девять позиций до 164-го места. "После вторжения России в Украину в феврале 2022 года почти все независимые СМИ были запрещены, заблокированы и/или объявлены "иностранными агентами" или "нежелательными организациями". Все остальные подчиняются военной цензуре", - говорится в индексе.