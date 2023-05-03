Украина не хочет делиться информацией с союзниками. Почему?

Украина очень неохотно делится информацией о готовящемся контрнаступлении со своими западными союзниками, опасаясь возможных утечек информации, которые могут угрожать позициям украинской армии на поле боя. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на двух европейских чиновников, которые находятся в постоянном контакте с украинским военным руководством.
По данным издания, Украина делится с США и странами Европы только базовыми данными, но не дает более подробную информацию, такую как количество войск, которые будут участвовать в наступлении или сроки контратаки.
Как подтвердил Politico депутат украинского парламента, всю информацию о готовящемся контрнаступлении в Украине знают еденицы.
Между тем представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Киев не обязан подробно информировать Вашингтон о своих планах контратаки.
Он подчеркнул, что изменений в объеме информационного обмена между США и Украиной нет.
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