Украина не хочет делиться информацией с союзниками. Почему?

Украина очень неохотно делится информацией о готовящемся контрнаступлении со своими западными союзниками, опасаясь возможных утечек информации, которые могут угрожать позициям украинской армии на поле боя. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на двух европейских чиновников, которые находятся в постоянном контакте с украинским военным руководством.