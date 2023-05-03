По информации пресс-службы Кремля, в ночь на среду, 3 мая, Украина пыталась нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина, сообщают российские СМИ.
Кремль: Киев пытался нанести удар беспилотниками по резиденции Путина
В сообщении говорится, что два беспилотных летательных аппарата были направлены на Кремль. Там назвали эту атаку "спланированной террористической акцией" и "покушением на президента РФ накануне Дня победы", сообщает "Дождь".
"В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", - заявили в пресс-службе Кремля.
"Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю где и когда посчитает нужным", - цитирует "Медуза" заявление Кремля.
Кремль: Путин не пострадал
Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент Владимир Путин в результате атаки не пострадал, так как его там не было. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, президент работает в Ново-Огарево.
"Владимир Путин не пострадал и продолжает работать в обычном режиме после попытки Киева нанести удар по Кремлю с помощью беспилотников", - говорится в заявлении.
Кроме того, Песков сообщил агентству ТАСС, что "парад на Красной площади 9 мая состоится, изменений планов нет".
В Москве запрещен запуск беспилотников
После инцидента у резиденции Путина мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве вводится запрет на запуск беспилотников.
"Решение принято для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов.
Напоминаю, что несанкционированный запуск БПЛА является правонарушением и влечет за собой административную и уголовную ответственность", - сообщил он.
Реакция официальных лиц РФ
После атаки дронов на Кремль депутат Государственной думы РФ от Крыма призвал нанести удар по резиденции Зеленского в Киеве.
"В Киеве засели террористы, а с ними, как известно, переговоры бессмысленны. Их нужно только уничтожать, причем быстро и беспощадно. Пора нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве. Готов передать координаты - улица Банковая, 11, где находится так называемая администрация президента Украины", - цитирует "Медуза" Михаила Шеремета.
Реакция официальных лиц Украины
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил,
что Украина не причастна к предполагаемой атаке дронов на Кремль, о которой в среду, 3 мая, объявила Москва. Об этом пишет Русская служба BBC.
Пресс-секретарь президента Украины также заявил, что целью Киева является освобождение оккупированных территорий, а не Москва.
"У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку на чужие", - заявил он.
Кроме того, Сергей Никифоров подчеркнул, что "теракт - это разрушенные подъезды домов в Днепре и Умани или ракетный обстрел вокзала в Краматорске и многие другие трагедии. А то, что произошло в Москве - очевидное нагнетание ситуации перед 9 мая. Ожидаемый прием от наших противников".
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк также опроверг атаку на Кремль.
Подоляк подчеркнул, что "Украина ведет исключительно оборонительную войну и не атакует объекты на территории Российской Федерации", так как это не решает военных задач, но дает основания оправдать атаки российской армии по гражданскому населению Украины.
"Все предсказуемо… Россия явно готовит масштабный террористический акт. Поэтому сначала задерживает в Крыму большую группу вроде бы диверсантов. А потом демонстрирует "дроны над Кремлем", - написал советник Офиса президента Украины.
"Мы с интересом наблюдаем за ростом числа казусов и эксцессов, происходящих в разных уголках России.
Появление неизвестных беспилотных аппаратов на энергетических объектах или на территории Кремля могут свидетельствовать исключительно о подпольной работе местных сил сопротивления.
Как известно, дроны можно купить в любом военторге", - добавил Подоляк.
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