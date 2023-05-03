Кремль: Киев пытался нанести удар беспилотниками по резиденции Путина

"Решение принято для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов.

Напоминаю, что несанкционированный запуск БПЛА является правонарушением и влечет за собой административную и уголовную ответственность", - сообщил он.

Реакция официальных лиц РФ

После атаки дронов на Кремль депутат Государственной думы РФ от Крыма призвал нанести удар по резиденции Зеленского в Киеве.

"В Киеве засели террористы, а с ними, как известно, переговоры бессмысленны. Их нужно только уничтожать, причем быстро и беспощадно. Пора нанести ракетный удар по резиденции Зеленского в Киеве. Готов передать координаты - улица Банковая, 11, где находится так называемая администрация президента Украины", - цитирует "Медуза" Михаила Шеремета.

Реакция официальных лиц Украины

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил,

что Украина не причастна к предполагаемой атаке дронов на Кремль, о которой в среду, 3 мая, объявила Москва. Об этом пишет Русская служба BBC.

Пресс-секретарь президента Украины также заявил, что целью Киева является освобождение оккупированных территорий, а не Москва.

"У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку на чужие", - заявил он.