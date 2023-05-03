Фото ⟩ Зеленский прибыл в Финляндию

Ожидается, что Зеленский встретится с премьер-министрами четырех стран Северной Европы, которые собрались в резиденции президента Финляндии.

"Тема саммита - агрессивная война России против Украины, постоянная поддержка последней северными странами, отношения Украины с ЕС и НАТО, а также инициатива Украины о справедливом мире", - цитирует Reuters сообщение шведского правительства.

В саммите примут участие премьер-министр Швеции, премьер-министр Норвегии, премьер-министр Дании, премьер-министр Исландии и президент Финляндии.

Галерея: Зеленский в Хельсинки

"Военная поддержка по-прежнему крайне необходима Украине для того, чтобы быть как можно сильнее в борьбе с Россией. Мы должны помочь восстановить Украину и сохранить надежду на нормальную повседневную жизнь и справедливое будущее после войны", - сказал премьер-министр Дании.

Владимир Зеленский, гостящий с визитом в Финляндии, сказал, что, по его мнению, боевые самолеты союзники дадут Украине после того, как она успешно начнет наступать.

"Скоро у нас будут наступательные действия и после них, я убежден, нам дадут самолеты", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии.