Видео ⟩ Жителей смущает надпись в окне квартиры, прославляющая Иисуса

В программу Bez Tabu поступило анонимное сообщение от женщины из Бауского края.

"Меня очень беспокоит надпись, восхваляющая Иисуса, на окне соседнего дома. Говорят, что женщина, живущая в этом доме, вступила в какую-то секту и навязывает ее и своей старшей дочери. Девушка ходит испуганная и отвечает на вопросы так, будто ей мешают говорить свободно.

Может ли вообще быть такая надпись в окне? Разве это не навязывание веры остальным? Мы больше беспокоимся о детях женщины, чем о самой женщине", - сказано в анонимном письме.

Местные жители говорят, что женщина переехала около трех лет назад. Всего неделю назад она якобы сделал надпись, которая прославляет религию. Соседи утверждают, что у женщины есть две маленькие дочери.

Хозяйка квартиры Элина, отвергает опасения соседей - она хорошая мать, без вредных привычек и ярая последовательница Иисуса. В присутствии передачи старший ребенок женщины весел и взволнован надписью, созданной в окне.

Опасения по поводу работы в секте она также отрицает - семья ходит в Бауский христианский центр Jaunā Dzīve, который является официально зарегистрированной конфессией.

Закон не запрещает людям выражать свою религиозную позицию таким образом. Представитель Минюста пояснила, что каждый человек имеет свободу вероисповедания, и дети могут воспитываться в соответствии со своими религиозными взглядами.

Теолог Даце Балоде считает, что такая надпись в окне не является навязыванием религии окружающим.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском языке)