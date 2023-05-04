Праздничная программа в Риге - что, где и когда?

В Верманском саду с 13:00 пройдет детский день с творческими мастерскими и игрой на ориентирование, посвященной поэту Иманту Зиедонису, а в кинотеатре Splendid Palace - традиционный марафон латышских фильмов, организованный Национальным киноцентром.

Праздничные концерты состоятся также в Латвийской музыкальной академии, Дворце культуры "Зиемельблазма", Дворце культуры ВЭФ, Малой гильдии, центре культуры "Иманта".

Состоится торжественное заседание Сейма

Сегодня, в День восстановления независимости Латвийской Республики, Сейм соберется на торжественное заседание, сообщили агентству LETA в пресс-службе парламента.

На заседании, которое начнется в 12:00, выступит председатель Сейма Эдвард Смилтенс.

На заседании будут присутствовать президент Эгил Левитс, бывшие президенты и спикеры Сейма, члены Кабинета министров, депутаты Верховного совета, голосовавшие за восстановление независимости Латвии, дипломаты и главы представительств международных организаций.

Общественный транспорт в Риге сегодня будет бесплатным

Сегодня, в День восстановления независимости Латвии, общественный транспорт в Риге будет бесплатным.

Сегодня пассажирам не нужно регистрировать в салоне транспортного средства э-талоны и кодовые билеты.

Автобусы, троллейбусы и трамваи сегодня будут курсировать по графику выходных дней.

В праздничный день не будет взиматься плата за парковку автомобилей на уличных автостоянках, находящихся в ведении Rīgas satiksme, центры обслуживания клиентов в этот день будут закрыты.

Так как рабочий день с пятницы, 5 мая, переносится на субботу, 20 мая, в пятницу центры обслуживания клиентов и парковки будут работать как в субботу, а общественный транспорт будет ходить по графику выходного дня.