"Прогрессивные" назовут своего кандидата в президенты 11 мая

В пресс-конференции примут участие сопредседатель партии Юстине Пантелеева, сопредседатель партии Андрис Шуваев и председатель парламентской фракции "Прогрессивных" Каспар Бришкенс.

Ранее "Прогрессивные" определили пять критериев оценки кандидата в президенты: безупречная репутация, глубокое понимание законности, лидерство в содействии устойчивому развитию, поддержка снижения социального неравенства и западная ценностная ориентация.

Как сообщалось, Шуваев в интервью программе TV3 "900 секунд" заявил, что для "Прогрессивных" важно, чтобы будущий президент был четко ориентирован на еще более глубокую интеграцию в Евросоюз и НАТО, а также разделял западные ценности.

Кроме того, партии важно, чтобы новый президент активнее работал с вопросами прав человека и верховенства закона, например, в связи с законом о совместном проживании и минимальным уровнем дохода.

"Мы хотим видеть президента, который публично и политически будет определенно более активен в продвижении этих двух вопросов", - отметил Шуваев.

Уже сообщалось, что предприниматель Улдис Пиленс первым заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента.

Позже действующий президент Эгил Левитс объявил, что готов баллотироваться на второй срок в качестве президента страны.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что "Новое Единство" хочет, чтобы коалиция договорилась об одном кандидате на пост президента - Левитсе.

Выборы президента состоятся в Сейме в последний день мая.