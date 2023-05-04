В Вентспилсском крае загорелся автокран; в пожаре пострадал человек

В час дня в службу поступил вызов в Таргальскую волость, где загорелась машина.

На месте было установлено, что горел автокран на площади 10 квадратных метров. Из автокрана вытекло гидравлическое масло, которое было собрано с помощью абсорбента. Работы по тушению закончились незадолго до трех часов дня.

В 12:33 поступил вызов на улицу Миера в Даугавпилсе, где в подвале пятиэтажного жилого дома загорелась оконная рама площадью один квадратный метр. Пожарные эвакуировали из задымленного подвала одного человека, еще один эвакуировался самостоятельно.

В 16:42 спасатели выехали в Кубулскую волость Балвского края, где после дорожно-транспортного происшествия легковая машина съехала с дороги в кусты. Спасатели извлекли из машины человека, который был передан службе скорой медицинской помощи.

За прошедшие сутки - с 06:30 3 мая по 06:30 4 мая - в VUGD поступило 53 вызова, в том числе 21 на тушение пожара, 14 на спасательные работы, еще 18 вызовов оказались ложными.