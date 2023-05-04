Женщина в США зарабатывала аморальным методом - продавала ворованные части трупов

Скотт продала десятки частей тела мужчине, проживающему в Пенсильвании. Она связывалась с ним при помощи группы в Facebook. В документах суда конкретное название группы не называется.

Согласно утверждениям прокурора, впервые Скотт связалась с проживающим в Пенсильвании мужчиной в октябре 2021 года, сказав, что ей очень нравится его профиль в Facebook.

Следующие девять месяцев Скотт и мужчина общались при помощи Facebook Messenger. Она обвиняется в продаже этому мужчине забальзамированных частей тел.

Далее мужчина планировал продать эти части тел в группе Facebook под названием The Grand Wunderkammer.

"Мы считаем доноров органов настоящими героями, так как это неизмеримый вклад в развитие науки, мы огорчены и шокированы этими кражами", - заявил Insider представитель Арканзасского университета медицинских наук.

Согласно решению суда, против Скотт были выдвинуты 12 обвинений, в том числе в мошенничестве с почтовыми посылками, мошенничестве со средствами электронной связи и транспортировкой краденой собственности.

Она свою вину признала и сейчас находится в тюрьме.

Согласно документам, поданным в суд штата Пенсильвания, мужчина обвиняется в надругательстве над трупами, получении краденого имущества и незаконной деятельности. В настоящее время он находится на свободе.

Как сообщалось ранее, бывшая владелица похоронного бюро в Колорадо была приговорена к 20 годам тюремного заключения за препарирование 560 трупов и продажу частей тел без разрешения родственников.

В США запрещено продавать для трансплантации такие органы, как сердце и почки. Эти органы должны быть пожертвованы. Продажа голов, рук и позвоночника в исследовательских и образовательных целях национальным законодательством не регулируется.