Передача: Возможно, окурок стал причиной пожара, уничтожившего квартиру в Риге

"Новый ремонт, мебель еще не была распакована. Ну да, в принципе, весь ремонт сгорел, все черное", - рассказал Игорь, который ремонтировал на проспекте Виестура квартиру находящейся за рубежом знакомой. 3 мая он получил звонок, что в квартире начался пожар, и считает, что несчастье произошло на балконе, возможно, из-за окурка.

Игорь указывает также, что на балконе находились строительные материалы - картонные упаковки с ламинатом и строительный мусор. По его словам, начал гореть картон, и оттуда все пошло дальше, стекла начали плавиться и пламя перекинулось на квартиру.

Из квартиры на втором этаже огонь распространился на балконы третьего, четвертого и пятого этажей, где каждый горел на площади в 5 квадратных метров. Общая площадь возгорания составила 35 квадратных метров.

До прибытия пожарных собственными силами эвакуировались шесть человек, еще одного эвакуировали спасатели.

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