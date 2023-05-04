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Фото ⟩ В ВСУ был внедрен предатель, который шпионил за военной авиацией Украины

rus.tvnet.lv
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Поимка шпиона
Поимка шпиона Фото: ServiceSsu/"Twitter"

Житель Крыма дистанционно передал важную информацию российской армии через свою бывшую жену, которая живет в Крыму и находится под наблюдением российских спецслужб, сообщает украинское информационное агентство УНИАН.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала человека, который шпионил в интересах России. Он поступил служить в вооруженные силы Украины для сбора информации о боевой авиации.

"Задержанный - житель Крыма, поддержавший российские войска в 2014 году. Там он получил паспорт с гражданством Российской Федерации и добровольно встал на военную службу страны-агрессора", - отмечают украинские спецслужбы. 

Позже представитель российских спецслужб сделал мужчине "предложение" о тайном сотрудничестве.

Таким образом, руководствуясь указаниями спецслужб РФ, перед началом полномасштабного вторжения, мужчина выехал в Николаевскую область, где проживают его родственники.

"На территории южного региона он должен был собирать информацию о дислокации и передвижении украинских военнослужащих. С этой целью он поступил на службу в ВСУ", - сказано в сообщении.

Находясь в одной из украинских воинских частей, мужчина шпионил за перемещением боевых самолетов и позициями системы противовоздушной обороны Украины. Его также интересовала информация о складах боеприпасов и хранилищах горюче-смазочных материалов.

Сотрудники СБУ задержали мужчину, когда он вел разведку в интересах армии РФ.

Он дистанционно передавал информацию российской армии через свою бывшую жену, которая проживает в Крыму и поддерживает связь с российскими спецслужбами. Для связи он использовал анонимный мессенджер.

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