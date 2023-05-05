В Даугавпилсе избили двух человек за принадлежность к ЛГБТ+

Ливай живет недалеко от Стропского леса в Даугавпилсе, вечером с двумя друзьями они отправились погулять на Стропскую эстраду.

"Один из наших друзей отошел, нас осталось двое… Тут к нам подошел молодой человек со светлыми вьющимися волосами. Он был в состоянии сильного опьянения и попросил дать ему телефон позвонить. Мы дали ему воспользоваться телефоном, и когда он это делал, он заметил, что на заставке у моего друга установлена фотография парня. Он спросил: геи ли мы, мы ответили утвердительно", - рассказывает пострадавший Ливай.

По словам Ливая, сначала мужчина даже поблагодарил парней за помощь, после чего выразил обеспокоенность их безопасностью. В это время подъехал его друг на электросамокате, и уже началась открытая агрессия: первый мужчина начал обзывать, а потом избивать Ливая, а второй в это время запугивал его друга, чтобы тот не вызвал полицию.

В итоге, полицию все же удалось вызвать, а нападавшие сбежали при ее приближении.