В Даугавпилсе избили двух человек за принадлежность к ЛГБТ+

В четверг, 4 мая, после 22:00, на Стропской эстраде в Даугавпилсе на ЛГБТ-активиста Ливая Амарейна и его друзей напали двое неизвестных. Активисту нанесли более 20 ударов по голове, пишет "Чайка".
Ливай живет недалеко от Стропского леса в Даугавпилсе, вечером с двумя друзьями они отправились погулять на Стропскую эстраду.
"Один из наших друзей отошел, нас осталось двое… Тут к нам подошел молодой человек со светлыми вьющимися волосами. Он был в состоянии сильного опьянения и попросил дать ему телефон позвонить. Мы дали ему воспользоваться телефоном, и когда он это делал, он заметил, что на заставке у моего друга установлена фотография парня. Он спросил: геи ли мы, мы ответили утвердительно", - рассказывает пострадавший Ливай.
По словам Ливая, сначала мужчина даже поблагодарил парней за помощь, после чего выразил обеспокоенность их безопасностью. В это время подъехал его друг на электросамокате, и уже началась открытая агрессия: первый мужчина начал обзывать, а потом избивать Ливая, а второй в это время запугивал его друга, чтобы тот не вызвал полицию.
В итоге, полицию все же удалось вызвать, а нападавшие сбежали при ее приближении.
"Хочется поблагодарить сотрудников полиции за то, что быстро приехали, приняли заявление, подробно выслушали обстоятельства и с особым вниманием отнеслись к тому, что это было избиение на почве дискриминации", - говорит Ливай. Активист не знает, откроют ли по этому случаю уголовное дело, полицейские сказали, что следователь с ним свяжется.
"Иронично, что все это произошло через день после нашего пикета "Равнодушие убивает" за ратификацию Стамбульской конвенции, - говорит Ливай. - Ведь мы как раз добиваемся, чтобы наша власть утвердила конвенцию, защищающую самые уязвимые слои общества от насилия".
Пикет "Равнодушие убивает" за ратификацию Стамбульской конвенции - международного соглашения Совета Европы против насилия над женщинами и насилия в семье, прошел в Даугавпилсе 2 мая. Стамбульская конвенция требует обеспечить равенство между женщинами и мужчинами, ведь насилие против женщин и происходит из-за их неравного положения в обществе, а также из-за терпимости к насилию и игнорированию этой проблемы.
У 28-летнего активиста констатированы ушибы мягких тканей головы. Еще у него разбиты нос, губы, отеки с обеих сторон лица, он плохо слышит одним ухом и с трудом передвигается. Его друг получил удар в лицо.
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