Сб, 6.05.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ СМИ: Россия обстреляла Бахмут фосфорными снарядами

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments 1
Бахмут в огне
Бахмут в огне Фото: Ekrānuzņēmums no video

Российская армия применила фосфорные снаряды в городе Бахмут в ночь на субботу, 6 мая, сообщают зарубежные СМИ.

"Бахмут. Фосфорные боеприпасы", - написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, опубликовав видео обстрела в Telegram.

"В Мариуполе была такая же ситуация. Когда ничего не могут сделать, стреляют фосфорными снарядами", - добавил он.

В то же время украинские власти сообщили, что подразделения ВСУ продолжают оборонять город.

"Противник применил в Бахмуте фосфорные и зажигательные боеприпасы, пытаясь стереть город с лица земли. Мы стоим! Но бойцы Сил специальных операций вместе со своими военнослужащими продолжают оборонять Бахмут! И в этих условиях мы продолжать уничтожать врага». они подчеркнули.

"Враг использовал фосфорные и зажигательные боеприпасы в Бахмуте, пытаясь стереть город с лица земли. Однако украинская армия продолжает мужественно защищать город. И в этих условиях мы продолжаем уничтожать врага", - сказано в заявлении Сил специальных операций ВСУ.

По сообщениям, 5 мая украинские вооруженные силы отразили более 30 российских атак на трех направлениях.

Бахмут, где до войны проживало около 70 000 человек, стал эпицентром боевых действий. Город упорно пытаются занять российские войска. Бои за Бахмут связаны с массированным применением артиллерии, нанося большие потери обеим сторонам и превращая город в руины.

Эксперты не считают Бахмут стратегически важным городом, но Бахмут имеет большое символическое значение и политический вес, учитывая долгую и упорную борьбу за него.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments 1
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх