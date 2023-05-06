Видео ⟩ СМИ: Россия обстреляла Бахмут фосфорными снарядами

The press service of the Special Operations Forces of Ukraine (SOFU): "The enemy used phosphorus and incendiary munitions in Bakhmut, trying to wipe the city off the face of the earth. However, the soldiers of the SOFU and other units of the Defense Forces continue to defend the… pic.twitter.com/2IYlZbUTvH — NEXTA (@nexta_tv) May 5, 2023

"Бахмут. Фосфорные боеприпасы", - написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, опубликовав видео обстрела в Telegram.

"В Мариуполе была такая же ситуация. Когда ничего не могут сделать, стреляют фосфорными снарядами", - добавил он.

В то же время украинские власти сообщили, что подразделения ВСУ продолжают оборонять город.

"Противник применил в Бахмуте фосфорные и зажигательные боеприпасы, пытаясь стереть город с лица земли. Мы стоим! Но бойцы Сил специальных операций вместе со своими военнослужащими продолжают оборонять Бахмут! И в этих условиях мы продолжать уничтожать врага». они подчеркнули.

"Враг использовал фосфорные и зажигательные боеприпасы в Бахмуте, пытаясь стереть город с лица земли. Однако украинская армия продолжает мужественно защищать город. И в этих условиях мы продолжаем уничтожать врага", - сказано в заявлении Сил специальных операций ВСУ.

По сообщениям, 5 мая украинские вооруженные силы отразили более 30 российских атак на трех направлениях.

Бахмут, где до войны проживало около 70 000 человек, стал эпицентром боевых действий. Город упорно пытаются занять российские войска. Бои за Бахмут связаны с массированным применением артиллерии, нанося большие потери обеим сторонам и превращая город в руины.

Эксперты не считают Бахмут стратегически важным городом, но Бахмут имеет большое символическое значение и политический вес, учитывая долгую и упорную борьбу за него.