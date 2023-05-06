Какие "диверсанты" угрожают Беларуси?

В свою очередь председатель белорусского Госпогранкомитета Анатолий Лаппо сообщил о создании маневренных групп не только на украинском направлении, но и на границах с ЕС. "Граница - это живой организм, и обстановка в зимний период и летний совсем другая, - отметил руководитель пограничного ведомства. - Если зимой есть участки труднопроходимые, то весной-летом они оголяются".

Хотя Анатолий Лаппо назвал обстановку на границе "прогнозируемой и контролируемой", рубежи решили укреплять. Теперь дополнительные силы пограничников и техника должны появиться возле Лиды (рядом с Литвой) и на брестском направлении, ближе к Польше и Украине.

В армии - опять проверки. Теперь с участием "народного ополчения"

Примечательно, что вскоре после совещания у Александра Лукашенко было объявлено о предстоящей в течение мая очередной проверке боеготовности белорусской армии. Из сообщения Министерства обороны РБ следует, что в первую очередь проверять будут воинские части и подразделения, которые дислоцируются в Минской, Гродненской и Брестской областях (два последних региона граничат со странами ЕС).

В белорусской армии опять будет проверка боеготовности Фото: DW

Не обойдется и без нового призыва военнообязанных: в оборонном ведомстве, правда, обещают, что их общее количество не превысит 1000 человек. Между тем совсем недавно в Беларуси внезапно уже призывали несколько тысяч человек из числа мобилизованных и устроили для них учения на армейских полигонах.