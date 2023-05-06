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Видео ⟩ Польский пограничник спас украинского мальчика, который перестал дышать

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Польский пограничник спас украинского мальчика, который перестал дышать
Польский пограничник спас украинского мальчика, который перестал дышать Фото: UNIAN

В ночь на 3 мая в пункте пропуска Устилуг - Зосин на украинско-польской границе пассажирка украинского автобуса заметила, что ее сын перестал дышать и посинел. Женщина с ребенком сначала обратились в павильон украинской таможни, а затем в зону регистрации польских пограничников.

Дежуривший в это время сержант Матеуш Кондрац положил ребенка животом на свою левую руку, а правой несколько раз осторожно похлопал его по спине. Затем, по словам польских пограничников, мальчик пришел в сознание.

Пока ребенку оказывали первую помощь, на место происшествия прибыл сотрудник полиции с дефибриллятором, также пограничники вызвали скорую помощь. На помощь пришли и сотрудники КПП, дежурившие на прилегающих полосах движения.

"Примерно через 15 минут приехала скорая помощь. Медики доставили ребенка в больницу в Грубешове", - говорится в сообщении польских пограничников.

Это не первый инцидент с участием украинских детей на границе. Интернет-издание Униан сообщает, что в марте в Польше скончалась 12-летняя украинская девочка, которая внезапно перестала дышать. Медики реанимировали ребенка более часа, но спасти ее не удалось.

За несколько дней до этого при загадочных обстоятельствах 14-летняя украинская девочка погибла в Великобритании. Ее нашли без сознания на пляже в Девоне. Ребенок был доставлен на вертолете в больницу, но там скончался.

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