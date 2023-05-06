Бегство или равнодушие? Через час после коронации отца принц Гарри уехал в аэропорт

Позже принца Гарри заметили в аэропорту Хитроу, что означало, что он возвращался к своей семье в Калифорнию.

Ранее эксперт по чтению по губам сказал, что 38-летний герцог Сассекский уже рассказал об этом плане мужу своей кузины Джеку Бруксбэнку. В ожидании начала церемонии он сказал - "прямо в аэропорт".

На самом деле, было ожидаемо, что Гарри быстро вернется к Меган, чтобы отпраздновать 4-й день рождения их сына Арчи. Время полета составляет около 11 часов, а это значит, что он сможет вернуться в Калифорнию до особенного дня своего сына.

Фото: Reuters/ScanPix

Фото: Reuters/ScanPix

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