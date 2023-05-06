Король Карл III официально коронован. Церемония завершена

6 мая этого года - важный день в истории Великобритании. Сегодня были коронованы король Карл III (74 года) и его жена, королева Камилла (75 лет). Король Карл III стал 40-м правящим монархом, коронованным с 1066 года. Последний раз мир был свидетелем этой традиции 70 лет назад, когда на трон взошла Елизавета II. Чарльз также установил новый рекорд - никто не был коронован в столь почтенном возрасте!