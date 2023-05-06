6 мая этого года - важный день в истории Великобритании. Сегодня были коронованы король Карл III (74 года) и его жена, королева Камилла (75 лет). Король Карл III стал 40-м правящим монархом, коронованным с 1066 года. Последний раз мир был свидетелем этой традиции 70 лет назад, когда на трон взошла Елизавета II. Чарльз также установил новый рекорд - никто не был коронован в столь почтенном возрасте!
Король Карл III официально коронован. Церемония завершена
Видео: Запись коронации
Коронация достигла финала - королевская семья появилась на балконе Букингемского дворца!
Король и королева прибыли в Букингемский дворец
Prince Louis is living his best life. Again.— Coronation News & Updates (@Coronation2023) May 6, 2023
After loving every second of the Platinum Jubilee, the #Coronation is bringing big smiles and lots of waves during the Coronation Procession pic.twitter.com/SwzBxCdrIm
Король занял свой трон. Прозвучала присяга королю
"Клянусь, что я принесу истинную верность Вашему Величеству, а также вашим наследникам и преемникам по закону. Да поможет мне Бог!" - сказал архиепископ Кентерберийский. Принц Уильям преклонил колено и принес клятву верности своему отцу.
Король Карл III коронован официально
По всей стране звучат оружейные и пушечные залпы, возгласы "Боже, храни короля!", трубы, колокола.
Charles III, now a crowned King pic.twitter.com/sepu46gY1G— Coronation News & Updates (@Coronation2023) May 6, 2023
Архиепископ Кентерберийский начал церемонию
Архиепископ Джастин Уэлби произносит первые слова церемонии. Всего служба продлится чуть менее двух часов. Она будет состоять из нескольких частей:
- Объявление Карла III королем и возгласы прихожан "Боже, храни короля".
- Королевская присяга
- Помазание - в буквальном смысле голова, грудь и руки короля будут помазаны маслом
- Получение регалий, на голову Карла Третьего возложат корону
- Интронизация: король перейдет с коронационного кресла на трон.
Церемония прошла в Вестминстерском аббатстве. Среди гостей были европейские монархии, а также представители королевских семей Бутана, Иордании, Тонги и Таиланда, король маори из Новой Зеландии, императорская семья Японии, а также представители бывших королевских семей Болгарии, Румынии и Греция. Также среди гостей представители различных благотворительных организаций и активисты.
Ход церемонии коронации
- Церемония коронации под председательством архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби началась в 11:00 (13:00 по латвийскому времени).
- Торжественная коронация Карла III состоялась в 12:00 (14:00 по латвийскому времени).
- Церемония завершилась в 13:00 (15:00 по латвийскому времени).
- Нового короля Карла III будут приветствовать на балконе Букингемского дворца вместе с королевской семьей в 16:15 по латвийскому времени).
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