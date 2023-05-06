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Король Карл III официально коронован. Церемония завершена

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Король Карл III
Король Карл III Фото: Скриншот с Twitter Coronation News & Updates

6 мая этого года - важный день в истории Великобритании. Сегодня были коронованы король Карл III (74 года) и его жена, королева Камилла (75 лет). Король Карл III стал 40-м правящим монархом, коронованным с 1066 года. Последний раз мир был свидетелем этой традиции 70 лет назад, когда на трон взошла Елизавета II. Чарльз также установил новый рекорд - никто не был коронован в столь почтенном возрасте!

Видео: Запись коронации

Коронация достигла финала - королевская семья появилась на балконе Букингемского дворца!

Фото: Reuters/ScanPix

Король и королева прибыли в Букингемский дворец

Король занял свой трон. Прозвучала присяга королю

"Клянусь, что я принесу истинную верность Вашему Величеству, а также вашим наследникам и преемникам по закону. Да поможет мне Бог!" - сказал архиепископ Кентерберийский. Принц Уильям преклонил колено и принес клятву верности своему отцу.

Король Карл III коронован официально

По всей стране звучат оружейные и пушечные залпы, возгласы "Боже, храни короля!", трубы, колокола.

Архиепископ Кентерберийский начал церемонию

Архиепископ Джастин Уэлби произносит первые слова церемонии. Всего служба продлится чуть менее двух часов. Она будет состоять из нескольких частей:

  • Объявление Карла III королем и возгласы прихожан "Боже, храни короля".
  • Королевская присяга
  • Помазание - в буквальном смысле голова, грудь и руки короля будут помазаны маслом
  • Получение регалий, на голову Карла Третьего возложат корону
  • Интронизация: король перейдет с коронационного кресла на трон.

Церемония прошла в Вестминстерском аббатстве. Среди гостей были европейские монархии, а также представители королевских семей Бутана, Иордании, Тонги и Таиланда, король маори из Новой Зеландии, императорская семья Японии, а также представители бывших королевских семей Болгарии, Румынии и Греция. Также среди гостей представители различных благотворительных организаций и активисты.

Гости на коронации
Гости на коронации Фото: BBC русская служба

Ход церемонии коронации

  • Церемония коронации под председательством архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби началась в 11:00 (13:00 по латвийскому времени).
  • Торжественная коронация Карла III состоялась в 12:00 (14:00 по латвийскому времени).
  • Церемония завершилась в 13:00 (15:00 по латвийскому времени).
  • Нового короля Карла III будут приветствовать на балконе Букингемского дворца вместе с королевской семьей в 16:15 по латвийскому времени).

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