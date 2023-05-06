Под Резекне пропала семилетняя девочка. Полиция просит помощи

Приметы девочки: рост 124 см, светлые волосы до плеч. У девочки проблемы со здоровьем.

На ней была короткая розовая куртка, белый свитер, черные джинсы, на ногах черная обувь.

Полиция просит сообщать любую информацию по телефону 670 067 34 или 110!

К поискам привлечено большое количество людских ресурсов, а также задействован вертолет Госпогранслужбы и беспилотники, в том числе с тепловизионной камерой. Сообщается, что, помимо вертолета Госпогранслужбы и беспилотников полиции, ближайшие водоемы и колодцы также обыскали водолазы Государственной пожарно-спасательной службы.

Полиция сейчас координирует поиски, в том числе с привлечением волонтеров, уже сформировано несколько поисковых групп. Сообщается, что в более широком привлечении волонтеров на данный момент нет необходимости. Полиция сообщила, что призывает людей не проводить поисковые мероприятия самостоятельно и довериться профессионалам! Если потребуется дополнительное участие волонтеров, полиция немедленно сообщит об этом.

Полиция совместно с коллегами из других структурных подразделений Госполиции, Госпогранохраны и привлеченных волонтерских организаций и волонтеров этой ночью также продолжит поиски Юстине.