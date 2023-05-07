Город в Эстонии накрыла волна кишечных заболеваний. Причина в водопроводной воде?

Заведующий отделением экстренной медицинской помощи Курессаареской больницы Михкель Лайдна сегодня, 7 мая, предупредил, что в городе Курессааре (Эстония) наблюдается массовая волна кишечных заболеваний - диарея, рвота и боли в животе. По предварительной информации, это может быть связано с системой водоснабжения, пишет Rus.Postimees.
"Очаг четко локализован в черте города Курессааре. До получения более подробной информации следует воздержаться от употребления водопроводной воды. Или хотя бы кипятить ее", - написал Лайдна.
Михкель Лайдна объяснил изданию Saarte Hääl, что он только что отправил в Департамент здоровья информацию о более чем двадцати больных.
"Из города поступает информация, что на семью приходится более одного заболевшего", - добавил он.
Лайдна рассказал, что до 12:00 часов субботы, 6 мая, было совершенно спокойно, а потом в ЭМО начали прибывать люди. У всех из Курессааре доминирующим симптомом является рвота, но не менее половины людей также страдают от диареи и сильных болей в животе. "Нет демографического совпадения - молодые и старые, мужчины и женщины".
По его словам, это точно не связано с каким-то конкретным событием, а вспышка, вероятно, была вызвана отключением воды в среду в Курессааре, в результате чего была загрязнена система водоснабжения.
Помимо Курессааре, случаи заболевания известны также в Ориссааре и других сельских районах.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!