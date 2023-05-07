Город в Эстонии накрыла волна кишечных заболеваний. Причина в водопроводной воде?

"Очаг четко локализован в черте города Курессааре. До получения более подробной информации следует воздержаться от употребления водопроводной воды. Или хотя бы кипятить ее", - написал Лайдна.

Михкель Лайдна объяснил изданию Saarte Hääl, что он только что отправил в Департамент здоровья информацию о более чем двадцати больных.

"Из города поступает информация, что на семью приходится более одного заболевшего", - добавил он.

Лайдна рассказал, что до 12:00 часов субботы, 6 мая, было совершенно спокойно, а потом в ЭМО начали прибывать люди. У всех из Курессааре доминирующим симптомом является рвота, но не менее половины людей также страдают от диареи и сильных болей в животе. "Нет демографического совпадения - молодые и старые, мужчины и женщины".

По его словам, это точно не связано с каким-то конкретным событием, а вспышка, вероятно, была вызвана отключением воды в среду в Курессааре, в результате чего была загрязнена система водоснабжения.

Помимо Курессааре, случаи заболевания известны также в Ориссааре и других сельских районах.