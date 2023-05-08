Гороскоп на неделю с 8 по 14 мая: очень сильная Венера - нельзя упускать момент!

Лев

Во Львах с самого начала недели будет преобладать энергия высоких вибраций. Это будет время новых побед и новых возможностей. Этим людям нужно открыть глаза и устремить свой взор в будущее, а также отделить важное от напускного. Пришла пора расставить приоритеты, начав действовать. Можно смело планировать дела на будущее, заниматься домашними заботами, флиртовать, общаться с людьми. Главное сейчас - заканчивать любые начатые дела. Эта неделя прекрасно подходит для романтического отдыха или отдыха в уединении. Нужно прислушиваться к своему сердцу, чтобы понять, чего оно желает.

Дева

Девам стоит помнить одну простую истину относительно этой недели и ночных светил, управляющих ею: удача не улыбается дважды. Если представится какая-то хорошая возможность для того, чтобы преуспеть в делах, работе или амурных делах, нужно ею воспользоваться. Стоит побороть страх и неуверенность, а также абстрагироваться от мнения и мыслей окружающих, ведь среди них может быть много врагов и недоброжелателей. Кроме того, Девы могут внезапно потерять интерес к тому, что любят, но лучше не делать поспешных выводов.

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