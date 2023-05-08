Гороскоп на неделю с 8 по 14 мая: очень сильная Венера - нельзя упускать момент!

Астрологи DailyHoro рассказали, какой будет вторая неделя мая, а также о том, как на всех нас и на нашу удачу могут повлиять ночные светила. Старайтесь следовать простейшим рекомендациям экспертов, чтобы избежать попадания в непростые ситуации.
Эта неделя пройдет под эгидой очень сильной Венеры в Раке. Это означает, что
мы будем полны энергии и жизненных сил для того, чтобы работать, любить, мечтать, заниматься делами, развлекаться и так далее.
Это то самое время, когда нельзя упускать моменты счастья. Многим хватит энергии для того, чтобы победить закольцованные неудачи, перестав наступать на одни и те же грабли. Жизнь многих изменится к лучшему.
Овен
Овны, скорее всего, смогут очень быстро понять, что они запутались, либо понять, что они на правильном жизненном пути. В любом случае на них снизойдет некое озарение, благодаря котором они достаточно быстро смогут понять, как и куда им нужно двигаться по жизни дальше. Эту неделю можно назвать неким перевалочным пунктом. Овны смогут собраться с мыслями, набраться терпения и понять, какие у них есть слабости. Не исключено, что в эти семь дней они встретят нужных людей, которые смогут вдохновить их на яркие и очень важные поступки, сделают их смелее, ответственнее и мудрее в будущем.
Телец
Тельцам нужно опасаться общения с токсичными людьми и энерговампирами. Это основное правило успеха, так как Венера будет давать им массу сил, охоту на которые могут открыть люди данного типа. Сейчас лучше полагаться только на надежных и проверенных временем людей. Тельцы станут более расторопными, начнут тонко чувствовать окружающую их энергетику. Их шестое чувство начнет работать более эффективно. Это поможет им принимать важные решения намного быстрее. Грядущая неделя - замечательное время для спорта, путешествий, прогулок, поисков нового смысла жизни.
Близнецы
Близнецам стоит переключиться с хаоса на политику умеренности. Все хорошо, если это хорошо в меру. Несмотря на то, что Венера будет давать некоторую энергию, потратить ее впустую может практически каждый, особенно представитель данного знака Зодиака. Настало время сделать что-то значимое - для семьи, для друзей, для самих себя. Важно помнить, что оправдания отравляют жизнь, поэтому сейчас надо просто взять и сделать то, что требует Вселенная. Близнецы смогут побороть самих себя, благодаря чему они обретут огромное количество сил и энергии для будущих свершений, а также повысят самооценку.
Рак
Ракам на этой неделе их покровитель в лице Венеры поможет исправить ошибки прошлого, а также наладить домашнюю атмосферу. Можно просить прощения за свои проступки, а также прощать других людей. Если прошлая неделя была временем метаний и тревог, то период с 8 по 14 мая можно назвать периодом искупления, очищения и получения от Вселенной самых нужных благ. Венера постарается помочь Ракам в исполнении их желаний. Самое главное сейчас - не гневить судьбу за прошлые неурядицы. Возможно, они были задуманы мирозданием.
Лев
Во Львах с самого начала недели будет преобладать энергия высоких вибраций. Это будет время новых побед и новых возможностей. Этим людям нужно открыть глаза и устремить свой взор в будущее, а также отделить важное от напускного. Пришла пора расставить приоритеты, начав действовать. Можно смело планировать дела на будущее, заниматься домашними заботами, флиртовать, общаться с людьми. Главное сейчас - заканчивать любые начатые дела. Эта неделя прекрасно подходит для романтического отдыха или отдыха в уединении. Нужно прислушиваться к своему сердцу, чтобы понять, чего оно желает.
Дева
Девам стоит помнить одну простую истину относительно этой недели и ночных светил, управляющих ею: удача не улыбается дважды. Если представится какая-то хорошая возможность для того, чтобы преуспеть в делах, работе или амурных делах, нужно ею воспользоваться. Стоит побороть страх и неуверенность, а также абстрагироваться от мнения и мыслей окружающих, ведь среди них может быть много врагов и недоброжелателей. Кроме того, Девы могут внезапно потерять интерес к тому, что любят, но лучше не делать поспешных выводов.
Весы
Весам на этой неделе, вероятно, придется много спорить, но убеждать людей в своей правоте им станет куда проще, ведь на их стороне сильная Венера. Главный запрет этого благоприятного периода касается планов на будущее. Не стоит никому о них рассказывать. Рассуждая о планах во всеуслышание, Весы могут накликать на себя проблемы. Планеты сделают представителей данного воздушного знака более разговорчивыми и открытыми, что нельзя назвать плохой чертой, но со словами стоит быть осторожнее, ведь всегда можно сболтнуть лишнее. Сейчас это абсолютно неприемлемо.
Скорпион
Скорпионам на этой неделе нужно остерегаться людей с негативной энергетикой, но плюс состоит в том, что представители данного знака смогут гораздо легче распознавать таких людей. Если не абстрагироваться от общения с неприятными людьми, Скорпионов может одолеть внутреннее беспокойство. По этой причине астрологи советуют представителям данного знака как можно чаще общаться с теми, кто в них верит и в целом является оптимистом по жизни. Так Скорпионы обезопасят себя от проблем.
Стрелец
Стрельцам на этой неделе ночные светила помогут стать сильнее ментально и обрести веру в лучшее. Темные времена и черная полоса уже закончились, поэтому первый шаг на пути к счастливому будущему - это осознание данного факта. Астрологи сообщают, что на этой неделе Стрельцы смогут одержать самую важную победу из всех возможных - победить самих себя и свои страхи. Многие представители этого огненного знака смогут исправить свое "тоннельное зрение", при котором они видят лишь узкий диапазон возможностей и событий. Их взгляд станет шире. Вместе с тем придет сила и мудрость.
Козерог
Козерогам Венера поможет в решении кармических задач, улучшит настроение и повысит умение противостоять негативу. Пришло время браться за самые сложные дела, искать вдохновение, знакомиться с людьми. На неделе с 8 по 14 мая Козерогам понадобится умение находить баланс между работой и отдыхом. Можно, конечно, уйти с головой в дела, но тогда не получится как следует насладиться благоприятной аурой этой недели. С другой стороны, лень и полное бездействие сейчас тоже не приветствуются, ведь под лежачий камень вода не течет. Нужно работать для достижения успеха.
Водолей
Водолеям на этой неделе станет чуть проще взаимодействовать с людьми, несмотря на ретро-Меркурий. Это значит, что можно попробовать наладить общение и отношения с коллегами, друзьями, а также найти новых товарищей и соратников. Всем, кто сможет не поддаться искушениям, удастся стать счастливее. Таким Водолеям не о чем будет жалеть, поэтому они станут куда более живыми, оптимистичными и готовыми дарить радость другим.
Рыбы
Рыбам ночные светила в этот период времени помогут найти свое предназначение. Многие представители данного знака смогут понять, зачем они живут, как могут помочь окружающим и заработать много денег. Главное условие счастья - настойчивость, стремление сделать жизнь других людей лучше, а также желание просто получать удовольствие от происходящего, ведь важен сам процесс, а не цель. Также Венера поможет Рыбам научиться забывать обиды. Это крайне важный навык, без которого достижение счастья будет попросту невозможным.
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