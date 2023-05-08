Пока цветут: рецепт отбивных из одуванчиков

Ряд даров природы, которые появляются из-под земли весной, съедобны. Одним из таких является одуванчик, который цветет именно сейчас. Кто-то ест свежие листья и цветы, кто-то варит мед, кто-то заваривает чай, а кто-то еще и "отбивные" жарит.
Пользовательница TikTok Kiuskina по просьбе мужа решила сделать "отбивные" из одуванчиков. Ее супруг увидел подобный рецепт в TikTok.
Так как сама хозяйка не посмотрела ролик, она решила импровизировать. Как выглядит блюдо и каким получилось на вкус, пользовательница рассказала в видео:
@kiuskina
Pieneņu karbonādes♬ оригинальный звук - Ingucis
В свою очередь, портал Receptes.lv предлагает свой рецепт жареных одуванчиков.
Ингредиенты:
- цветы одуванчика
- соль
- вода
- масло для жарки.
Для теста:
- 1 яйцо
- 1 стакан муки
- 1 стакан молока соль.
Приготовление:
30 минут
- У собранных одуванчиков срезать стебли и тщательно промыть цветы в слегка подсоленной воде. Затем дайте им высохнуть на бумажных полотенцах.
- Смешать все ингредиенты для теста. Параллельно разогрейте масло - можно использовать фритюрницу или просто налить в сковороду больше масла, чтобы цветы плавали в нем.
- Окунуть каждый цветок в приготовленное тесто и выпекать до готовности теста или приятной золотистой корочки.
- Готово!
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!