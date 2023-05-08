Пн, 8.05.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Пока цветут: рецепт отбивных из одуванчиков

Receptes.lv rus.tvnet.lv
,
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Ekrānuzņēmums no Tiktok video, kolāža

Ряд даров природы, которые появляются из-под земли весной, съедобны. Одним из таких является одуванчик, который цветет именно сейчас. Кто-то ест свежие листья и цветы, кто-то варит мед, кто-то заваривает чай, а кто-то еще и "отбивные" жарит.

Пользовательница TikTok Kiuskina по просьбе мужа решила сделать "отбивные" из одуванчиков. Ее супруг увидел подобный рецепт в TikTok.

Так как сама хозяйка не посмотрела ролик, она решила импровизировать. Как выглядит блюдо и каким получилось на вкус, пользовательница рассказала в видео:

@kiuskina

Pieneņu karbonādes

♬ оригинальный звук - Ingucis
Фото: shutterstock.com

В свою очередь, портал Receptes.lv предлагает свой рецепт жареных одуванчиков.

Ингредиенты: 

  • цветы одуванчика
  • соль
  • вода
  • масло для жарки.

Для теста: 

  • 1 яйцо
  • 1 стакан муки
  • 1 стакан молока соль.

Приготовление: 

30 минут

  1. У собранных одуванчиков срезать стебли и тщательно промыть цветы в слегка подсоленной воде. Затем дайте им высохнуть на бумажных полотенцах.
  2. Смешать все ингредиенты для теста. Параллельно разогрейте масло - можно использовать фритюрницу или просто налить в сковороду больше масла, чтобы цветы плавали в нем.
  3. Окунуть каждый цветок в приготовленное тесто и выпекать до готовности теста или приятной золотистой корочки.
  4. Готово!

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх