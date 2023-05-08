Пока цветут: рецепт отбивных из одуванчиков

Ряд даров природы, которые появляются из-под земли весной, съедобны. Одним из таких является одуванчик, который цветет именно сейчас. Кто-то ест свежие листья и цветы, кто-то варит мед, кто-то заваривает чай, а кто-то еще и "отбивные" жарит.