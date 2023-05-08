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Британская разведка: в России пытаются вербовать на войну трудовых мигрантов из Азии

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Вербовка добровольцев на войну
Вербовка добровольцев на войну Фото: Reuters/ScanPix

Власти России пытаются вербовать на войну в Украине мигрантов из стран Центральной Азии, которые приехали в Россию на заработки, говорится в последнем сообщении Министерства обороны Великобритании о войне в Украине.

Вербовать мигрантов российские военные пытаются в мечетях, кроме того, о возможности служить в армии рассказывают сотрудники миграционной службы, говорящие на таджикском и узбекском языках, сообщает Русская служба ВВС.

По информации "Радио Свобода", мигрантам, которые согласятся отправиться воевать в Украину, предлагают единоразовую денежную выплату в размере 2390 долларов (в рублевом эквиваленте) и зарплату 4160 долларов в месяц (также в рублях).

Эксперты британского Минобороны также напоминают, что в России в сентябре прошлого года были утверждены поправки к закону, которые предлагают ускоренное получение гражданства России для иностранцев, подписавших контракт на службу в армии РФ.

Эксперты считают, что большая зарплата и возможность получить гражданство в ускоренном порядке могут часть мигрантов заинтересовать.

Этих новобранцев, скорее всего, отправляют на передовую, где уровень российских потерь чрезвычайно высок.

Попытки завербовать мигрантов - только один из способов, которыми власти России пытаются выполнить выдвинутую Министерством обороны цель набрать 400 000 добровольцев для боевых действий в Украине, отсрочив на как можно более долгий срок обязательную мобилизацию.

Новую волну мобилизации в России будут пытаться не объявлять как можно дольше, чтобы избежать недовольства жителей.

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