Три наиболее важных минерала для здоровья костей, суставов и мышц

Минералы, как и витамины, отвечают за нормальное функционирование организма, они заботятся о правильном функционировании клеток, органов и нервной системы. Хотя организм может усваивать необходимые питательные вещества из пищи, их количество часто бывает недостаточным. Организм человека умен, он способен длительное время функционировать, используя запасы витаминов и минералов.
Проблемы чаще всего начинаются при достижении критической точки и возникают более серьезные проблемы со здоровьем из-за нехватки витаминов и минералов. Узнайте, какие минералы важны для здоровья костей, суставов и мышц!
Глюкозамин - для здоровых и крепких суставов
Глюкозамин является строительным материалом для хрящей, помогает поддерживать здоровье и силу суставов, участвует в развитии новой соединительной ткани. Он защищает хрящ от преждевременного разрушения и деформации, задерживает износ хрящевого покрытия, предотвращает дальнейшую потерю ткани в случае повреждения, тем самым обеспечивая сохранение хряща, а также увеличивает выработку суставной жидкости. Глюкозамин содержится почти во всех тканях организма, но больше всего в хрящах, связках, сухожилиях, костях, мышцах, ногтях, волосах и коже. "С годами способность организма синтезировать глюкозамин снижается, что приводит к дискомфорту и боли, что может существенно повлиять на качество жизни человека и даже его подвижность. Чем меньше глюкозамина вырабатывает организм, тем быстрее изнашиваются суставные хрящи, не восстанавливается жидкость в суставах, появляются боли и скованность в суставах", - подчеркивает фармацевт Apotheka Лайла Залите.
Глюкозамин рекомендуется:
- людям, регулярно имеющих повышенные физические нагрузки (активные занятия спортом, физический труд);
- для обеспечения нормального обмена веществ в суставах, помогая сохранить свободу движений;
- при дегенеративных заболеваниях суставов, таких как остеоартроз или ревматоидный артрит;
- при появлении первых симптомов – ощущения дискомфорта, скованности, что может свидетельствовать о проблемах с суставами;
- для людей с избыточным весом, вызывающим повышенную нагрузку на суставы.
Рекомендуемая суточная доза глюкозамина составляет 1500 мг. Чтобы ощутить действие глюкозамина, его следует применять не менее 8-12 недель. Рекомендуется применять курсом 3 месяца, повторять этот курс 2-3 раза в год.
Кальций не только для костей и зубов, но и для волос, ногтей и здоровой кожи лица
Кальций является одним из важнейших минералов, содержащихся в организме человека, который не только помогает костям и зубам быть крепкими, но также влияет на волосы, ногти и кожу лица, повышает иммунитет организма, помогает сердцу и нервам функционировать, отвечает за способность мышц сокращаться, регулирует проницаемость клеточных мембран, а также играет существенную роль в регуляции действия гормонов. Этот минерал необходим и растущему ребенку, и взрослому, и пожилому человеку.
Организм не может синтезировать кальций самостоятельно, поэтому важно пополнять запасы кальция, регулярно принимая его с пищей или пищевыми добавками. На недостаток кальция в организме указывают различные симптомы – частое расслоение ногтей, ломкость волос, ломкость зубов, частые переломы костей, боли в спине или суставах, нервозность, беспокойство, раздражительность, бессонница, судороги, сильные головные боли, нервные или мышечные подергивания, учащенное сердцебиение, а также повышение артериального давления. Если человек длительное время наблюдает какой-либо из упомянутых симптомов, ему следует посетить врача и сдать анализы крови или мочи для определения уровня кальция в организме.
Для того, чтобы кальций использовался или усваивался в организме, необходимо одновременно принимать витамин D3. Кальций и витамин D3 взаимодействуют друг с другом в организме. Если в организме дефицит витамина D, то кальций, который мы обычно получаем в достаточном количестве с пищей, не будет усваиваться организмом.
Среди пищевых продуктов самым богатым источником кальция являются молочные продукты: молоко, кефир, творог, простокваша и преимущественно сыр. Он также содержится в овсяных хлопьях, бобах, фундуке, миндале, семенах кунжута, зелени, брокколи, моркови, капусте, лососе и сардинах.
Рекомендуемая суточная доза кальция для взрослого человека составляет 1200 мг.
Магний - для здоровья и функционирования мышц
Магний от его общей концентрации в организме человека в основном находится в мышцах и костях. Вместе с кальцием он образует зубную эмаль, участвует в обмене аминокислот и углеводов, обеспечивает правильную передачу импульсов от нервов к мышцам, способствует снижению утомляемости и слабости, выполняет другие функции в организме.
Потеря аппетита, тошнота, рвота и слабость при слабом и умеренном дефиците магния, а также выраженные судороги, аритмическая деятельность сердца и нарушение сознания при особо тяжелом дефиците магния могут свидетельствовать о дефиците магния в организме.
Магний играет важную роль в здоровье и функционировании мышц. Для того, чтобы мышцы функционировали в полную силу, помимо магния также необходимы калий (вместе с натрием помогает уменьшить и предотвратить мышечные спазмы), кальций (помогает регулировать сокращения мышц и сердечный ритм) и натрий (поддерживает жидкость в организме). баланс в организме, нервная функция, регулирует мышечные сокращения и кислотно-щелочное равновесие) или так называемые электролиты. Если в организме дефицит электролитов, человек может все чаще жаловаться на судороги.
Человек может принимать 100-300 мг магния в день с пищей, но усваивается только его треть. Углеводы, особенно фруктоза, а также витамин D играют важную роль в улучшении усвоения магния. Зеленый листовой салат, жирная рыба (тунец, скумбрия, лосось), бобовые, орехи, семечки, темный шоколад богаты магнием.
Суточная рекомендуемая доза магния зависит от состояния здоровья, пола и возраста. Суточная рекомендуемая доза магния для взрослых женщин составляет 320 мг, для мужчин - 400 мг. Беременным женщинам требуется больше магния – 420 мг в сутки.
Рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом или фармацевтом о необходимости приема дополнительных пищевых добавок.
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