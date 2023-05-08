Три наиболее важных минерала для здоровья костей, суставов и мышц

Для того, чтобы кальций использовался или усваивался в организме, необходимо одновременно принимать витамин D3. Кальций и витамин D3 взаимодействуют друг с другом в организме. Если в организме дефицит витамина D, то кальций, который мы обычно получаем в достаточном количестве с пищей, не будет усваиваться организмом.

Среди пищевых продуктов самым богатым источником кальция являются молочные продукты: молоко, кефир, творог, простокваша и преимущественно сыр. Он также содержится в овсяных хлопьях, бобах, фундуке, миндале, семенах кунжута, зелени, брокколи, моркови, капусте, лососе и сардинах.

Рекомендуемая суточная доза кальция для взрослого человека составляет 1200 мг.

Магний - для здоровья и функционирования мышц

Магний от его общей концентрации в организме человека в основном находится в мышцах и костях. Вместе с кальцием он образует зубную эмаль, участвует в обмене аминокислот и углеводов, обеспечивает правильную передачу импульсов от нервов к мышцам, способствует снижению утомляемости и слабости, выполняет другие функции в организме.

Потеря аппетита, тошнота, рвота и слабость при слабом и умеренном дефиците магния, а также выраженные судороги, аритмическая деятельность сердца и нарушение сознания при особо тяжелом дефиците магния могут свидетельствовать о дефиците магния в организме.

Магний играет важную роль в здоровье и функционировании мышц. Для того, чтобы мышцы функционировали в полную силу, помимо магния также необходимы калий (вместе с натрием помогает уменьшить и предотвратить мышечные спазмы), кальций (помогает регулировать сокращения мышц и сердечный ритм) и натрий (поддерживает жидкость в организме). баланс в организме, нервная функция, регулирует мышечные сокращения и кислотно-щелочное равновесие) или так называемые электролиты. Если в организме дефицит электролитов, человек может все чаще жаловаться на судороги.

Человек может принимать 100-300 мг магния в день с пищей, но усваивается только его треть. Углеводы, особенно фруктоза, а также витамин D играют важную роль в улучшении усвоения магния. Зеленый листовой салат, жирная рыба (тунец, скумбрия, лосось), бобовые, орехи, семечки, темный шоколад богаты магнием.

Суточная рекомендуемая доза магния зависит от состояния здоровья, пола и возраста. Суточная рекомендуемая доза магния для взрослых женщин составляет 320 мг, для мужчин - 400 мг. Беременным женщинам требуется больше магния – 420 мг в сутки.

Рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом или фармацевтом о необходимости приема дополнительных пищевых добавок.