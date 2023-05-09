В Риге выступит украинская рок-группа The Hardkiss

Авторство всех песен группы принадлежит ее участникам - Юлии Саниной и Валерию Бебко, который также выступает креативным продюсером. На счету The Hardkiss пять студийных альбомов, которые завоевывали высокие места на международных стриминговых площадках.

Любопытный факт, именно Юлия Санина одна из ведущих на конкурсе "Евровидение-2023".

Группа создана в 2011 году в Украине. За время своего творчества команда стала главным лауреатом национальной музыкальной премии YUNA: 34 номинаций и 16 статуэток за 13 лет существования коллектива.

В музыке The Hardkiss гармонично смешиваются рок, поп и электронная музыка. Музыканты успели снять более 60 клипов, которые суммарно превышают 70 миллионов просмотров на YouTube.

В 2022 году The Hardkiss были выбраны для разогрева группы Metallica в Праге. В Риге музыканты исполнят новые песни, а также сыграют свои самые популярные хиты.

Концерт пройдет в рамках тура по странам Европы.