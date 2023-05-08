Фото ⟩ В знак поддержки Украины на пути в ЕС у памятника Свободы создана цветочная композиция

Ежегодно 9 мая во всей Европе отмечается День Европы. Поэтому символично, так как Украина находится на пути в ЕС, рядом с символом свободы Латвии - памятником Свободы создана цветочная композиция в цветах украинского флага. Ее можно осмотреть с понедельника, 8 мая, по среду, 10 мая, сообщает агентство LETA.

В свою очередь выставку об истории памятника Свободы можно осмотреть с 8 по 15 мая. На ней можно увидеть фотографии из архивных материалов, в которых памятник играет особую роль в различных важных для Латвии событиях.

На выставке можно увидеть фотографии с открытия памятника Свободы вплоть до сегодняшнего дня, вкд.чая и фото мероприятий в поддержку Украины.

На фотографиях запечатлены открытие памятника Свободы, открытие трамвайной линии, старт велосипедной эстафеты, митинг группы "Хельсинки-86", посвященный годовщине пакта Молотова-Риббентропа, различные памятные мероприятия и дни памяти. На снимках также можно будет увидеть отчет о Дне независимости Латвии и XXVI Празднике песни и XVI Празднике танца.

Выставку организует Рижское агентство памятников в сотрудничестве с Департаментом образования, культуры и спорта Рижской думы. Всего на выставке будет представлено около 30 изображений, отражающих памятник Свободы в разные эпохи.

Площадь у Памятника Свободы также украсят цветы, посаженные муниципальным предприятием Rīgas meži, и плакат с благодарностью Латвии от глобальной инициативы United24, которая была создана в поддержку Украины. Главная цель этой инициативы - объединить мир в поддержку Украины, направив пожертвования на защиту, спасение и восстановление Украины.