Опрос: большинство жителей Латвии не хотят на посту президента ни Левитса, ни Пиленса

Около 35% участников опроса считают Пиленса лучшим кандидатом, а около 14% респондентов поддерживают переизбрание действующего президента Эгила Левитса.

Однако большинство, или 52% респондентов, в опросе отметили вариант "другой кандидат".

Кандидатуру Пиленса поддерживают 34% мужчин и 35% женщин, Левитса - 15% мужчин и 13% женщин, а 51% мужчин и 52% женщин предпочли бы другого кандидата.

В Риге 32% поддерживают Пиленса, 17% - Левитса, а 51% поддерживает другого кандидата. В Рижском регионе Пиленса поддерживают 25%, действующего президента - 17%, другого претендента - 58%.

Среди участников опроса в Курземе наибольшую поддержку - 50% - получил Пиленс, а за Левитса отдали голоса всего 10%. В Земгале 36% поддерживают Пиленса и 12% - Левитса, в Латгале соответственно 44% и 5%, в Видземе - 30% и 15%.

Около 30% латышей поддерживают Пиленса, 20% - Левитса, а около 51% - другого кандидата. Среди русскоязычных 42% поддерживают Пиленса, 3% - Левитса, а 55% - другого кандидата.

Из опрошенных в возрасте от 18 до 29 лет 24% поддерживают Пиленса, 22% - Левитса, а 54% предпочли бы видеть другого кандидата.

В возрастной группе от 30 до 39 лет 31% поддерживает Пиленса, 11% - Левитса, а 58% поддержали бы другого кандидата.

Среди участников опроса в возрасте от 40 до 49 лет 37% на стороне Пиленса, 13% - на стороне Левитса, а 50% поддержали бы другого кандидата.

Из опрошенных в возрасте от 50 до 59 лет 41% поддерживает Пиленса, 10% - действующего президента, а 49% предпочли бы видеть другого кандидата.

В возрастной группе от 60 до 74 лет 38% поддерживают Пиленса, 14% - Левитса, а 48% поддержали бы альтернативный выбор.

Онлайн-опрос проводился с 28 апреля по 3 мая. В нем приняли участие 1005 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.

Выборы президента в Сейме пройдут в последний день мая.